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Cenk Tosun 2 ay sahalardan uzak kalacak

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 01.06.2019 19:28 | Son Güncelleme

Yunanistan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan milli futbolcumuz Cenk Tosun'un 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Cenk Tosun 2 ay sahalardan uzak kalacak

A Milli Takım'ın 30 Mayıs Perşembe günü Antalya'da Yunanistan'la oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve tedbir amaçlı hastaneye götürülerek MR'ı çekilen Cenk Tosun'dan bugün kötü haber geldi.

Everton forması giyen milli futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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cenk tosun a milli takım

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