Cenk Tosun 2 ay sahalardan uzak kalacak

A Milli Takım'ın 30 Mayıs Perşembe günü Antalya'da Yunanistan'la oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve tedbir amaçlı hastaneye götürülerek MR'ı çekilen Cenk Tosun'dan bugün kötü haber geldi.
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