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Cenk Tosun açıkladı: Türkiye'ye geri dönmeyeceğim

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın kiralık olarak yeniden kadrosuna katacağı iddia edilen Cenk Tosun kararını verdi. Cenk, "Türkiye'ye geri dönme gibi bir planım yok" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun açıkladı: Türkiye'ye geri dönmeyeceğim

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Everton'ın golcüsü CenkTosun, gelecek planları hakkında açıklama yaptı.

Türkiye'ye dönme ihtimali olduğu yazılan Cenk Tosun, beIN Sports'a yaptığı açıklamada "Türkiye'ye geri dönme gibi bir planım yok" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da bir süre daha forma giymek istediğini vurgulayan milli futbolcu, "En az 2-3 yıl daha Avrupa'da forma giymek istiyorum" şeklinde konuştu.

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cenk tosun everton

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