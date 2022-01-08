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Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü! Uzatmalarda 3-2 kazandılar

08.01.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, İngiltere'nin prestijli kupalarından olan FA Cup'ta Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton ile karşılaştı. Normal sürenin 2-2 beraberlikle sonlandığı maç uzatmalara gitti. Acun Ilıcalı'nın da tribünden takip ettiği karşılaşmada ilgi çok büyüktü. İngiliz taraftarlar Acun Ilıcalı'ya tezahüratlarda bulunurken Türk bayrakları açtılar. Cenk Tosun'un da 117. dakikada oyuna girdiği maçı Everton uzatmalarda 3-2 kazanarak Hull City'yi eledi ve üst tura çıktı.

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü! Uzatmalarda 3-2 kazandılar
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Everton
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Acun Ilıcalı'nın kısa süre önce satın aldığı Hull City maçlarını oynamaya devam ediyor. İngiltere'de Championship'te mücadele eden Hull City, FA Cup 3. Turu maçında Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton ile karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı'nın da tribünde takip ettiği maça ilgi çok büyüktü. Acun Ilıcalı için Türk bayrağı açan Hull City taraftarı maç boyunca büyük bir destek sergiledi.

TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

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Acun Ilıcalı kulübünün maçını izlemek için tribünde yerini aldı. İngiliz taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ilıcalı bu ilgiye teşekkür etti. Bazı taraftarlar tribünde Türk bayrağı da açtı.

CENK TOSUN'UN TAKIMI 3-2 KAZANDI

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Hull City'nin gollerini 1. dakikada Tyler Smith ve 71. dakikada Ryan Longman kaydetti. Everton'ın golleri 21. dakikada Demarai Gray, 31. dakikada Andre Gomes ve 99. dakikada Andros Townsend'den geldi. Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, 117. dakikada Salomon Rondon'un yerine oyuna girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
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