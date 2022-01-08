Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü! Uzatmalarda 3-2 kazandılar

Acun Ilıcalı'nın kısa süre önce satın aldığı Hull City maçlarını oynamaya devam ediyor. İngiltere'de Championship'te mücadele eden Hull City, FA Cup 3. Turu maçında Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton ile karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı'nın da tribünde takip ettiği maça ilgi çok büyüktü. Acun Ilıcalı için Türk bayrağı açan Hull City taraftarı maç boyunca büyük bir destek sergiledi.

TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Acun Ilıcalı kulübünün maçını izlemek için tribünde yerini aldı. İngiliz taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ilıcalı bu ilgiye teşekkür etti. Bazı taraftarlar tribünde Türk bayrağı da açtı.

CENK TOSUN'UN TAKIMI 3-2 KAZANDI

Hull City'nin gollerini 1. dakikada Tyler Smith ve 71. dakikada Ryan Longman kaydetti. Everton'ın golleri 21. dakikada Demarai Gray, 31. dakikada Andre Gomes ve 99. dakikada Andros Townsend'den geldi. Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, 117. dakikada Salomon Rondon'un yerine oyuna girdi.

