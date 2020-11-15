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Cenk Tosun, Arda Turan'ı geride bıraktı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.11.2020 22:50 | Son Güncelleme

Cenk Tosun, Rusya'ya karşı attığı golle Arda Turan'ı milli formayla attığı gol sayısında geçti.

Cenk Tosun, Arda Turan'ı geride bıraktı

Ay-yıldızlı ekibe Rusya karşısında galibiyeti getiren gollerden birini atan Cenk Tosun, A Milli Takım ile gol sayısını 18'e yükseltti.

Cenk, 17 golü bulunan Arda Turan'ı geride bırakırken, 19'ar golü bulunan Metin Oktay, Cemil Turan ve Nihat Kahveci ile gol farkını da 1'e düşürdü.

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