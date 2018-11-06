SPOR

Cenk Tosun Beşiktaş'a kiralanıyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 06.11.2018 08:09 | Son Güncelleme

Everton’da ilk 11’de şans bulması her geçen gün zorlaşan milli futbolcu yuvaya dönüyor...

Cenk Tosun Beşiktaş'a kiralanıyor

Akşam'ın haberine göre; Negredo'yu satan Vagner Love, Mustafa Pektemek ve Larin’den de verim alamayan Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun’u yuvaya döndürmek için girişimlerde bulunuyor. Yönetim ve Şenol Güneş’in transferine en sıcak baktığı isim de Cenk Tosun. Çünkü onun gelmesi halinde uyum sorunu yaşamayacağı, camiayı havaya sokacağı ve pozitif enerji vereceği görüşü de hakim. Everton’dan oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması ve daha sonra gelişmelere göre yol haritası belirlenmesi fikri ön plana çıkıyor. Vagner Love’ın da ocakta Santos’a satılması çok güçlü bir olasılık.

GABİGOL’LE FLÖRT EDİYORLAR

Cenk cephesinde de Beşiktaş’a karşı bir dönüş olasılığına sıcak bakılıyor. Çünkü milli golcünün Everton’da ilk 11’de şans bulması her geçen gün zorlaşıyor. 9 maçta 6 gol atan 21 yaşındaki Richarlison’u ilk 11’de sürekli oynaması için Teknik Direktör Silva’ya kamuoyundan yoğun baskı var. Everton tarafı, Cenk’in artık kulübün hedeflerini karşılayacak potansiyelde olmadığını savunuyor. İngiliz ekibinin ara transferde Inter’den Santos’a kiralık verilen Gabriel Barbosa’yı da 30 milyon euro karşılığında ara transferde renklerine bağlayacağı ihtimali var. Bu konuda da görüşmeler sürüyor.

PARTNER1990'larda böyle görünüyordu! Şimdi en popüler tatil mekanı...1990'larda böyle görünüyordu! Şimdi en popüler tatil mekanı...
Yıldız futbolcuya ölüm tehdidi şoku!Yıldız futbolcuya ölüm tehdidi şoku!
Manchester City 6 - 1 SouthamptonManchester City 6 - 1 Southampton
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
everton İngiltere Premier Lig cenk tosun

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Fatih Terim, Hasan Şaş ve futbolcuları kaç maç ceza bekliyor?

Fatih Terim, Hasan Şaş ve futbolcuları kaç maç ceza bekliyor?

Fenerbahçe'den son dakika Ersun Yanal açıklaması!

Fenerbahçe'den son dakika Ersun Yanal açıklaması!

Galatasaray'dan olaylı derbi için ağır tahrik savunması!

Galatasaray'dan olaylı derbi için ağır tahrik savunması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cenk Tosun Beşiktaş'a kiralanıyor

Cenk Tosun Beşiktaş'a kiralanıyor

Yıldız futbolcuya ölüm tehdidi şoku!

Yıldız futbolcuya ölüm tehdidi şoku!

Manchester City 6 - 1 Southampton

Manchester City 6 - 1 Southampton

Wayne Rooney, İngiltere Milli Takımı'nı son kez giyecek

Wayne Rooney, İngiltere Milli Takımı'nı son kez giyecek

Arsenal 1 - 1 Liverpool

Arsenal 1 - 1 Liverpool

Bournemouth 1 - 2 Manchester United

Bournemouth 1 - 2 Manchester United

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.