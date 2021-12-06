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Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a 3 yıllık imza

06.12.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, gündemine Everton'da forma giyen eski futbolcusu Cenk Tosun'u almıştı. Siyah-beyazlılar İngiliz ekibiyle ilk görüşmesini gerçekleştirirken, Everton'ın istediği bonservis bedeli de belli oldu.

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a 3 yıllık imza
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Everton
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Beşiktaş'ın ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun İngiliz ekibi Everton ile görüşme gerçekleştirildi.İngiliz kulübü, 30 yaşındaki yıldız golcü için Beşiktaş'tan 3 milyon Euro talep etti. Siyah-Beyazlı kurmaylar ise bu rakamı yüksek bularak indirime gidilmesini talep etti.

3 YILLIK İMZA

Bunun yanında Beşiktaş, Cenk'in yarım sezonluk ücretini de üstlenecek. 2022 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek Cenk Tosun için Beşiktaş yönetiminin 1.3 milyon Euro civarında bir bonservis teklif ettiği de gelen haberler arasında.Siyah-Beyazlı yönetimin Cenk Tosun'un tek taliplisi olma avantajını da kullanarak transferi 1.5 milyon Euro civarında bitirmeyi hedefliyor. Cenk'in sözleşme süresi ise 3 yıl olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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