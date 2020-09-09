Cenk Tosun'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, İngiliz ekibi Everton'ın sportif direktörü Marcel Brands ile Cenk Tosun transferi için görüştüğü ve 29 yaşındaki golcünün durumu için nabız yoklayan Belözoğlu'nun ilk teklifini de sunduğu iddia edilmişti.

Everton forması giyen Cenk Tosun, sakatlığı ve Fenerbahçe'ye transfer iddialarıyla ilgili konuştu. Transfer söylentilerine Cenk Tosun bizzat yanıt verdi. A Spor'a bağlanan Cenk, transfer konusunda kimse ile görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.

İŞTE CENK TOSUN'UN AÇIKLAMALARI:

"Ancelotti geldikten sonra onunla 2-3 hafta çalıştım. Birbirimizi çok tanıyamadık. Ancelotti gitmemi çok istemiyordu. Takımda kalmamı istedi ama önümü kesmeyeceğini söyledi. Tesislerde her gün durumumu soruyor. İdmanlarda onun mentalitesini anladım."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transferimle ilgili sakatlık sürecinde hiç kimseyle görüşmedim. Zaten iyileşmeden hiçbir yre gidemem. Bir kulüp beni alsa bile devre arasına kadar oynatamaz. Niye alsınlar? Eğer hoca beni istemezse o zaman başka bir takıma giderim. Önceliğim Avrupa. Türkiye'ye dönmek için erken. Daha hayal ettiklerimi başarmadım. Adımdan daha fazla söz ettirip sonra dönmek istiyorum."



