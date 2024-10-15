Cenk Tosun'dan Fenerbahçe kararı! Takımdan ayrılmak istiyordu, kararını verdi

Fenerbahçe'de istediği forma şansını bir türlü bulamayan Cenk Tosun'un yakın çevresine mutsuz olduğunu söylediği iddia edilmişti. Milli yıldız Fenerbahçe kariyeriyle ilgili kararını verdi.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Jose Mourinho'nun çok fazla kullanmadığı oyunculardan biri olan Cenk Tosun, kariyerinin son döneminde forma giymek istiyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler ise mevcut sistemi bozmak istemiyor.

CENK TOSUN İKNA OLDU

Takımdan ayrılmak istemesinin ardından Fenerbahçeli yöneticilerle görüşen Cenk Tosun ikna oldu ve sarı-lacivertlilerde kalmaya karar verdi.