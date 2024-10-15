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Cenk Tosun'dan Fenerbahçe kararı! Takımdan ayrılmak istiyordu, kararını verdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.10.2024 17:42
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Sezon başında sürpriz bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun'un kariyeri istediği gibi gitmiyor. Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamayan ve iyiden iyiye yedek kulübesine hapsolan Cenk Tosun'un takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Yaşanan son gelişmeden sonra Cenk Tosun, Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi.

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe kararı! Takımdan ayrılmak istiyordu, kararını verdi
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de istediği forma şansını bir türlü bulamayan Cenk Tosun'un yakın çevresine mutsuz olduğunu söylediği iddia edilmişti. Milli yıldız Fenerbahçe kariyeriyle ilgili kararını verdi.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

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Jose Mourinho'nun çok fazla kullanmadığı oyunculardan biri olan Cenk Tosun, kariyerinin son döneminde forma giymek istiyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler ise mevcut sistemi bozmak istemiyor.

CENK TOSUN İKNA OLDU

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Takımdan ayrılmak istemesinin ardından Fenerbahçeli yöneticilerle görüşen Cenk Tosun ikna oldu ve sarı-lacivertlilerde kalmaya karar verdi.

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Cenk Tosun fenerbahçe
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