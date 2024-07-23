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Cenk Tosun'dan Fenerbahçe paylaşımı geldi! Binlerce beğeni aldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.07.2024 18:07
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Fenerbahçe, iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde Avrupa sahnesine çıkacak. Oynanacak karşılaşma için futbolculardan tek tek paylaşımlar gelirken en çok dikkat çeken isim Cenk Tosun oldu.

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe paylaşımı geldi! Binlerce beğeni aldı...
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yeni transferleri St. Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın, Lugano ile oynanacak iki maç için UEFA listesine eklenirken, sakatlığı bulunan St. Maximin ilk maçta forma giyemeyecek. Tosun ve Aydın ise Mourinho'nun şans vermesi durumunda sahada yer alacak.

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CENK TOSUN'DAN PAYLAŞIM

Cenk Tosun Instagram hesabından Lugano maçı ile ilgili, Fenerbahçe ile özdeşleşen 'Mohikan Marşı'nı' kullanarak bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar Cenk'in bu paylaşımına beğeni yağdırdı.

RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA OYNANACAK

Mücadeleyi Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği deplasman tribünü yasağı cezası nedeniyle Fenerbahçe taraftarı misafir tribününe alınmayacak.

Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi durumunda sırasıyla 3. ön eleme ve play-off turunda maçlar oynayacak. Şampiyonlar Ligi’ne en son 2008-2009 sezonunda katılan Fenerbahçe, Porto ve İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mourinho yönetiminde devler ligine katılmayı hedefliyor. Fenerbahçe, geçen sezon Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos'a elenmişti.

Fenerbahçe - FC Lugano eşleşmesinin rövanşı 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cenk Tosun fenerbahçe
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