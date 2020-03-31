Cenk Tosun'dan flaş Galatasaray itirafı!

Benfica golü sonrası neler yaşadın: 3-4 gün uyumadım, ben bunu nasıl yaptım diye. Hayal gibi geliyordu. Şampiyonlar Ligi çok büyük bir turnuva. Böyle bir turnuvada böyle bir gol atmak muhteşemdi. Hayatımın en mutlu günlerinden biriydi galiba.