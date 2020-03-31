Cenk Tosun'dan flaş Galatasaray itirafı!

En sevdiği sanatçılardan en iyi anlaştığı oyunculara, en sevdiği yemekten neden 23 numara giydiğine kadar birçok soruyu yanıtlayan Cenk Tosun'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
En çok sevdiği sanatçılar: Sezen Aksu, Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses, Sıla
İlk aldığı forma: Beşiktaş forması. Babamın bir arkadaşı vardı, hasta bir Beşiktaşlı. Beni Beşiktaşlı yapan da o. Hangi isim ve numara vardı hatırlamıyorum ama Sergen Yalçın olabilir.
Oğlunun futbolcu olmasını ister misin: İsterim. Sırtında neden Tosun, 23 numaralı formayla oynamasın? Oynaması beni çok mutlu eder.
Neden 23 numara: Gaziantepspor'a devre arası gelmiştim, çok seçenek yoktu. En çok hoşuma giden 23 numaraydı. Michael Jordan, David Beckham gibi isimler giyiyordu. İlk sezonum da iyi geçince uğurlu numaram olarak geçti.
Benfica golü sonrası neler yaşadın: 3-4 gün uyumadım, ben bunu nasıl yaptım diye. Hayal gibi geliyordu. Şampiyonlar Ligi çok büyük bir turnuva. Böyle bir turnuvada böyle bir gol atmak muhteşemdi. Hayatımın en mutlu günlerinden biriydi galiba.
Premier Lig'deki en favori oyuncusu: Kevin De Bruyne.
Premier Lig'de en yakın olduğu takım arkadaşların: Everton'dan Stekelenburg, Coleman, Crystal Palace'dan Van Anholt.
En sevdiğin yemek: Mantı
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