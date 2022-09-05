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Cenk Tosun'dan maç sonunda şaşırtan itiraf! ''Belki de futbol hayatı bitecek...''

05.09.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sahaya giren bir gözü dönmüş holigan, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı. Cenk Tosun'a doğru uçan tekme atan holigan, siyah-beyazlı futbolcuların çabasıyla zar zor engellendi. Maç sonrası röportaj veren Cenk Tosun, Salih Uçan'ın büyük bir mucize yaşadığını ifade etti.

Cenk Tosun'dan maç sonunda şaşırtan itiraf! ''Belki de futbol hayatı bitecek...''
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Ankaragücü-Beşiktaş maçının yankıları devam ediyor. Karşılaşma sonrasında bir taraftarın sahaya girip oyunculara saldırması, sosyal medyanın ana gündem maddesi haline geldi. Maç sonrası konuşan Cenk Tosun ise o anları anlattı...

"İNSANLAR GELİP BİZE VURACAK, BEN DE İZLEYECEĞİM ÖYLE Mİ?"

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Maç sonrası isyan eden Cenk Tosun, "Bir tane kendini bilmeyen bir insan gelip bunu yapıyor. İnsanlar gelip bize vuracak, ben de izleyeceğim öyle mi? Ondan sonra nasıl olacak bu işler? Josef de Souza beni korumak için çocuğu kenara itti. Böyle bir şey yok. O kadar polis ve güvenlik var. Nasıl oluyor da taraftarlar dibimize kadar gelip uçan tekmeyle müdahale edebiliyor? Nasıl olacak bu işler? Bize vursunlar biz öyle bekleyelim öyle mi? Biz kendimizi korumayacak mıyız? Koruyunca kırmızı kart." dedi.

"SALİH'İN FUTBOL HAYATI BİTECEK"

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Cenk Tosun, "Şansına bir adım attım. Belki o adımı atmasam Salih'in beline o tekme gelecek ve Salih'in futbol hayatı bitecek. Josef'in kartını hiç anlamadım. İnsanlar bana yumruk atacak, ben izleyeceğim. Nasıl olacak bu işler?" açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.

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