Cenk Tosun'dan Valerien Ismael'e gönderme! "Gerçekten hak etmiştim..."

A Milli Takım’ın 16 Kasım’da Diyarbakır’da İskoçya, 19 Kasım’da da Gaziantep’te Çekya ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıkları başladı. Bu akşam yapılan antrenman öncesinde milli takımın golcüsü Cenk Tosun açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu Taksim’de yaşanan patlamaya değindi ve hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dilerken, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da şifa diledi.

"ZAMANI GELECEK, ARDA AĞABEY OLACAK"

Milli takımdaki ağabeylik durumu için konuşan Cenk Tosun, "Ağabeylik diye bir şey yok milli takımda. Zamanı gelecek Arda ağabeylik yapacak, zamanı gelecek ben de ağabeylik yapacağım. Biz de ağabeylik diye bir kelime yok. Hepimiz kardeşiz. Biz daha tecrübeliyiz ben bunu ağabeylik olarak görüyorum. Genç kardeşlerimize doğru yolu göstermek için buradayız. İyi futbol oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KATAR'DA OLMAK İSTERDİK"

Dünya Kupası için görüşü sorulan 31 yaşındaki futbolcu, "Üzgünüz. Bu turnuvada olmak isterdik, olmadı. Turnuvada olan takımlara başarılar dilerim. Biz güzel bir turnuva izleyeceğiz. 2024'e son sürat hazırlanmak istiyoruz." diye cevap verdi.

"HAK ETTİĞİM DÖNEMLER OLDU"

Beşiktaş'taki eski hocası Valerien Ismael'e göndermede bulunan golcü oyuncu, "Sakatlıklardan sonra çok çalıştım. Çok emek verdim. Şu an eskisinden daha güçlüyüm. Sezon başı da öyleydim. Valerien hocada daha az forma buldum, hak ettiğim dönemler oldu. Şenol Güneş gelince bana o güveni verdi. O bana güveni verince saha içinde elimden geleni yaptım." şeklinde konuştu.

