SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Süper Lig ekibinden sürpriz teklif

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadro planlaması arasında yer almayan Cenk Tosun için yeni bir iddia ortaya atıldı. Kariyerinin son döneminde İstanbul dışına çıkmak istemeyen milli oyuncu için transfer teklifi geldi.

Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Süper Lig ekibinden sürpriz teklif
Emre Şen
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başlıyor. Mourinho'nun düşünmediği isimlerle teker teker yolları ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde gideceklerden biri de Cenk Tosun...

FATİH KARAGÜMRÜK DEVREYE GİRDİ

Cenk Tosun Fenerbahçe den ayrılıyor! Süper Lig ekibinden sürpriz teklif 1

Fenerbahçe'de ayrılıkları gündemde olan Cenk Tosun, Mimovic ve Djiku'ya Fatih Karagümrük tarafından paket halinde bir teklif geldi. 3 oyuncuyu birden kadrosuna katmak isteyen Fatih Karagümrük, sarı-lacivertlilerle görüşecek.

ALİ KOÇ İLE ARASI ÇOK İYİ

Cenk Tosun Fenerbahçe den ayrılıyor! Süper Lig ekibinden sürpriz teklif 2

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın Ali Koç ile ilişkilerinin çok iyi olması bu transferlerin gerçekleşme ihtimalini bir hayli arttırıyor.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Feyenoord Feyenoord

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaelispor transferde aldı sazı eline! Kocaelispor transferde aldı sazı eline!
Rıza Çalımbay hem Beşiktaş'ı hem de Arda Turan'ı fena topa tuttu!Rıza Çalımbay hem Beşiktaş'ı hem de Arda Turan'ı fena topa tuttu!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Cenk Tosun fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Papara'nın rakibiydi! Tüm kullanıcılarına mesaj gönderdi

Papara'nın rakibiydi! Tüm kullanıcılarına mesaj gönderdi

Aylık 12 Bin TL'ye özel öğretmen arayan aile gündem oldu!

Aylık 12 Bin TL'ye özel öğretmen arayan aile gündem oldu!

Barış Alper Yılmaz için öyle bir teklif geldi ki... Yönetim gözlerine inanamadı!

Barış Alper Yılmaz için öyle bir teklif geldi ki... Yönetim gözlerine inanamadı!

Aziz Yıldırım'a Ali Koç'tan müjdeli haber!

Aziz Yıldırım'a Ali Koç'tan müjdeli haber!

Ve Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe formasını giyeceği maç

Ve Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe formasını giyeceği maç

G.Saray'dan ayrılınca verdi veriştirdi: Okan Buruk dediğini yapmadı!

G.Saray'dan ayrılınca verdi veriştirdi: Okan Buruk dediğini yapmadı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.