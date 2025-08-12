Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Süper Lig ekibinden sürpriz teklif

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başlıyor. Mourinho'nun düşünmediği isimlerle teker teker yolları ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde gideceklerden biri de Cenk Tosun...

FATİH KARAGÜMRÜK DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'de ayrılıkları gündemde olan Cenk Tosun, Mimovic ve Djiku'ya Fatih Karagümrük tarafından paket halinde bir teklif geldi. 3 oyuncuyu birden kadrosuna katmak isteyen Fatih Karagümrük, sarı-lacivertlilerle görüşecek.

ALİ KOÇ İLE ARASI ÇOK İYİ

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın Ali Koç ile ilişkilerinin çok iyi olması bu transferlerin gerçekleşme ihtimalini bir hayli arttırıyor.