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Cenk Tosun Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor! Yeni adresi ise herkesi çok şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.01.2025 13:49
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Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan ancak burada istediği süreyi bulamayan Cenk Tosun Sarı-Lacivertliler'e veda etmeye hazırlanıyor. Tecrübeli golcünün ismi birçok kulüp ile anılırken Volkan Demirel'in bu transferde çok istekli olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Cenk Tosun Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor! Yeni adresi ise herkesi çok şaşırttı
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de ara transfer dönemi resmen başlarken ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

İLK HAMLE YAPILDI

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İlk transferini İsviçre'nin Zürih takımından kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı renklerine bağlayarak yapan Bodrum ekibinde gündeme sürpriz bir isim geldi.

CENK TOSUN SÜRPRİZİ

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İleri uca takviye yapmak isteyen Ege ekibinin Fenerbahçe'de bir türlü şans bulamayan milli golcü Cenk Tosun için sarı-lacivertlilerle temas halinde olduğu öğrenildi.

TEKLİFE SICAK BAKTI

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Teknik direktör Volkan Demirel'in de Cenk'i çok istediği, milli oyuncunun da Bodrum FK'nın teklifine olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Cenk Tosun Volkan Demirel son dakika bodrumspor fenerbahçe
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