Cenk Tosun Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor! Yeni adresi ise herkesi çok şaşırttı

Süper Lig'de ara transfer dönemi resmen başlarken ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

İLK HAMLE YAPILDI

İlk transferini İsviçre'nin Zürih takımından kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı renklerine bağlayarak yapan Bodrum ekibinde gündeme sürpriz bir isim geldi.

CENK TOSUN SÜRPRİZİ

İleri uca takviye yapmak isteyen Ege ekibinin Fenerbahçe'de bir türlü şans bulamayan milli golcü Cenk Tosun için sarı-lacivertlilerle temas halinde olduğu öğrenildi.

TEKLİFE SICAK BAKTI

Teknik direktör Volkan Demirel'in de Cenk'i çok istediği, milli oyuncunun da Bodrum FK'nın teklifine olumlu yaklaştığı kaydedildi.