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Cenk Tosun, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde tribünde!

14.03.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan ve önümüzdeki sezon Beşiktaş'a imza atması beklenen Cenk Tosun, Galatasaray derbisini izlemek için İstanbul'a geldi. Derbiyi tribünde takip eden Cenk Tosun transfer sorusunu da cevapladı.

Cenk Tosun, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde tribünde!
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Everton
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Beşiktaş'tan rekor bedelle İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan fakat sakatlıklardan dolayı bir türlü istenilen performansı veremeyen Cenk Tosun, Galatasaray derbisini izlemek için stadyuma geldi. Beşiktaş ile ilgili transfer söylentilerini yanıtlayan milli futbolcu son noktayı koydu.

"SEZON SONU İÇİN..."

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Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cenk Tosun, "Sezon sonu için bir şey söyleyemem, Everton ile sözleşmem devam ediyor." ifadelerini kullandı. Galatasaray maçını tribünden takip eden Cenk Tosun'un Beşiktaşlı yöneticilerle görüşme yaptığı iddia edildi...


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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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