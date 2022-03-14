Cenk Tosun, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde tribünde!

Beşiktaş'tan rekor bedelle İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan fakat sakatlıklardan dolayı bir türlü istenilen performansı veremeyen Cenk Tosun, Galatasaray derbisini izlemek için stadyuma geldi. Beşiktaş ile ilgili transfer söylentilerini yanıtlayan milli futbolcu son noktayı koydu.

"SEZON SONU İÇİN..."

Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cenk Tosun, "Sezon sonu için bir şey söyleyemem, Everton ile sözleşmem devam ediyor." ifadelerini kullandı. Galatasaray maçını tribünden takip eden Cenk Tosun'un Beşiktaşlı yöneticilerle görüşme yaptığı iddia edildi...



