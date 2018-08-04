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Cenk Tosun'dan müthiş gol

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.08.2018 16:30 | Son Güncelleme

Cenk Tosun'un takımı Everton, yeni sezon çalışmaları kapsamında İspanyol ekibi Valencia'a 3-2 mağlup oldu. Cenk Tosun maçta harika bir gole imza attı.

Cenk Tosun'dan müthiş gol

Yeni sezonda Premier Lig'de üst sıraları hedefleyen Everton, hazırlık maçında İspanyol ekibi Valencia ile karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Valencia, 6. dakikada Rodrigo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 19'da Walcott'un şık pasına hareketlenen Cenk Tosun, harika bir golle skoru 1-1 yaptı.

İŞTE CENK TOSUN'UN GOLÜ...

Dakikalar 24'ü gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Rodrigo, Valencia'yı yeniden öne geçirdi. 5 dakika sonra ise Keane, kornerden gelen ortaya kafayı vurdu ve ilk yarı 2-2 bitti.

İkinci yarıda iki takımda kontrollü bir futbol sergiledi. 75'te sahneye çıkan Valencia'nın yeni transferi Daniel Wass, İspanyol ekibinin 3-2'lik galibiyetini ilan eden isim oldu.

EVERTON - VALENCIA MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
DAKİKA 6: Rodrigo Moreno ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruşla golü buldu ve Valencia'yı öne geçti.
DAKİKA 9: Richarlison'un güzel vuruşunu kaleci Neto aynı güzellikte kurtardı.
DAKİKA 19: Walcott üst üste güzel çalımları sonrası Cenk Tosun'u gördü. Dar açıdan müthiş vuran Cenk Tosun golü atarak skoru 1-1 yaptı.
DAKİKA 24: Sağ kanattan Piccini'nin ortasında Rodrigo bomboş pozisyonda kafayı vurdu ve Valencia'yı bir kez daha öne geçirdi.
DAKİKA 29: Michael Keane, kornerden gelen ortada kafayı vurdu ve skoru 2-2 yaptı.
DAKİKA 73: Everton'ın ilk golünü atan Cenk Tosun yerini Calvert-Lewin'e bıraktı.
DAKİKA 75: Daniel Wass sert vuruşla Valencia'yı maçta yeniden öne geçirdi: 2-3.

EVERTON - VALENCIA

STAT: Goodison Park
SAAT: 17.00

EVERTON: Stekelenburg, Coleman, Keane, Jagielka, Baines, Gueye, Schneiderlin, Walcott, Sigurdsson, Richarlison, Cenk Tosun
YEDEKLER: Pickford, Virginia, Connoly, Kenny, Digne, Pennigton, Besic, Davies, Dowell, Lookman, Niasse, Calvert-Lewin, Sandro
TEKNİK DİREKTÖR: Marco Silva

VALENCIA: Neto, Piccini, Garay, Diakhaby, Gaya, Soler, Parejo, Kondogbia, Ferran, Mina, Rodrigo
YEDEKLER: Jaume, Vezo, Murillo, Lato, Wass, Zaza, Montoya, Medran, Cristian, Jordi, Kangin
TEKNİK DİREKTÖR: Marcelino

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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun Everton-Valencia

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