Cenk Tosun'dan müthiş gol

Yeni sezonda Premier Lig'de üst sıraları hedefleyen Everton, hazırlık maçında İspanyol ekibi Valencia ile karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Valencia, 6. dakikada Rodrigo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 19'da Walcott'un şık pasına hareketlenen Cenk Tosun, harika bir golle skoru 1-1 yaptı.

İŞTE CENK TOSUN'UN GOLÜ...

Dakikalar 24'ü gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Rodrigo, Valencia'yı yeniden öne geçirdi. 5 dakika sonra ise Keane, kornerden gelen ortaya kafayı vurdu ve ilk yarı 2-2 bitti.

İkinci yarıda iki takımda kontrollü bir futbol sergiledi. 75'te sahneye çıkan Valencia'nın yeni transferi Daniel Wass, İspanyol ekibinin 3-2'lik galibiyetini ilan eden isim oldu.

EVERTON - VALENCIA MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

DAKİKA 6: Rodrigo Moreno ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruşla golü buldu ve Valencia'yı öne geçti.

DAKİKA 9: Richarlison'un güzel vuruşunu kaleci Neto aynı güzellikte kurtardı.

DAKİKA 19: Walcott üst üste güzel çalımları sonrası Cenk Tosun'u gördü. Dar açıdan müthiş vuran Cenk Tosun golü atarak skoru 1-1 yaptı.

DAKİKA 24: Sağ kanattan Piccini'nin ortasında Rodrigo bomboş pozisyonda kafayı vurdu ve Valencia'yı bir kez daha öne geçirdi.

DAKİKA 29: Michael Keane, kornerden gelen ortada kafayı vurdu ve skoru 2-2 yaptı.

DAKİKA 73: Everton'ın ilk golünü atan Cenk Tosun yerini Calvert-Lewin'e bıraktı.

DAKİKA 75: Daniel Wass sert vuruşla Valencia'yı maçta yeniden öne geçirdi: 2-3.