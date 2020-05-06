Cenk Tosun, Gomez'i 'Eyşan'a benzetti!

Koronavirüs karantinası devam ederken sporcular evlerinden röportajlar vermeye devam ediyor. TRT Spor'a konuk olan Cenk Tosun, sosyal medyada çok konuşulan bir açıklama yaptı.
Mario Gomez'i birlikte oynadığı en iyi 11'de forvete koyan Cenk Tosun, "Birlikte oynadığım en iyi 11'de forvete Gomez'i koyarım. Hem sağ hem sol ayakla çok iyi goller atıyordu. Ondan çok şey öğrendim. Gomez'in yanına "Eyşan" diyerek not düşebilirsin." ifadesini kullandı.
Cenk Tosun oynadığı en iyi 11'i de açıkladı.
-Pickford
-Adriano
-Çağlar
-Gökhan Gönül
-Sigurdsson
-Gueye
-Sosa
-Cengiz Ünder
-Talisca
-Quaresma
-Mario Gomez
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