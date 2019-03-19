Cenk Tosun: İlk maçımda neredeyse öleceğimi hissettim

MYNET.COM | Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Liverpool Echo'ya konuşan Cenk Tosun, Premier Lig günlerini ve Everton'daki performansını değerlendirdi.

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olduğu ilk dönemde İngiliz futbolunun zorluğuna vurgu yapan Cenk Tosun, "İlk maçımda 60-70 dakika geçtikten sonra neredeyse öleceğimi hissettim. Fiziksel olarak hazır değildim. Premier Lig'in temposu ve hızı gerçekten üst düzeyde ve oyun hiç durmuyor. Ben yine de elimden geleni yapmaya çalıştım" dedi.

İlk sezonunda 12 maçta 5 gol atan ancak bu sezon Marca Silva yönetiminde ligde sadece 9 maçta ilk 11'de oynayıp 2 gol kaydeden 27 yaşındaki forvet, "Forvet olarak işiniz gol atmak. Geçen sezon iyi bir performans gösterdim. Bu yıl da bunu devam ettirebilirdim istediğim şansları bulamadım. Biz forvetler, gol atınca güven kazanırız ve her hafta ritim yakalamış oluruz" ifadelerini kullandı.





