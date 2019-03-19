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Cenk Tosun: İlk maçımda neredeyse öleceğimi hissettim

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

Premier Lig’de Everton forması giyen Cenk Tosun, ilginç itiraflarda bulundu. Milli forvet, geçen yıldız ocak ayında Everton formasıyla ilk maçında neler yaşadığını anlattı.

Cenk Tosun: İlk maçımda neredeyse öleceğimi hissettim

MYNET.COM | Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Liverpool Echo'ya konuşan Cenk Tosun, Premier Lig günlerini ve Everton'daki performansını değerlendirdi.

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olduğu ilk dönemde İngiliz futbolunun zorluğuna vurgu yapan Cenk Tosun, "İlk maçımda 60-70 dakika geçtikten sonra neredeyse öleceğimi hissettim. Fiziksel olarak hazır değildim. Premier Lig'in temposu ve hızı gerçekten üst düzeyde ve oyun hiç durmuyor. Ben yine de elimden geleni yapmaya çalıştım" dedi.

İlk sezonunda 12 maçta 5 gol atan ancak bu sezon Marca Silva yönetiminde ligde sadece 9 maçta ilk 11'de oynayıp 2 gol kaydeden 27 yaşındaki forvet, "Forvet olarak işiniz gol atmak. Geçen sezon iyi bir performans gösterdim. Bu yıl da bunu devam ettirebilirdim istediğim şansları bulamadım. Biz forvetler, gol atınca güven kazanırız ve her hafta ritim yakalamış oluruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun everton

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiye liginde faule çok müsamaha var. Kartlar geç çıkıyor. Avrupa'da adam en ufak 2 kere temasta sarıyı gösteriyor, kimse faul yapmıyor, oyun daha keyifli oluyor.
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