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Cenk Tosun itiraf etti: Fenerbahçe görüşmesi...

08.06.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Everton'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Ancelotti - Fenerbahçe görüşmesinin perde arkasını anlattı.

Cenk Tosun itiraf etti: Fenerbahçe görüşmesi...

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun canlı yayında Trt Spor'a açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON YAPMAYA GELDİM DEDİM"

Cenk Tosun,"İmza attığım gün, 'Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim' dedim. Bunu hepimiz yaptık, sezon başında kimse bize inanmıyordu." dedi.

"ROSIER ÇOK ÇILGINDI"

Cenk Tosun,"Rosier çok çılgındı. Kardeşimizin enerji fazlalığı var. Her maçta oynuyordu. Mesela biz idmanlarda yorgunluktan ölüyoruz. Rosier'e bakıyoruz. Topu alıp dan, dun her yere vuruyordu." açıklamasında bulundu

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Cenk Tosun,"Erzurum'da çok kötü bir zeminde oynadık. Isıtmaları vardı, açmadılar. Islatın dedik, yok dediler. İki takımın da istemesi gerekiyordu. Sakatlığımda zeminin kötülüğünün etkisinin olduğunu düşünüyorum." diyerek sakatlanması hakkında flaş ifadeler kullandı.

İTİRAF ETTİ! FENERBAHÇE GÖRÜŞMESİ...

Cenk Tosun,"Ancelotti ile ilişkimiz çok iyiydi. Şakalaşmalarımız bile vardı. İstanbul anılarını anlatıyordu bana... Parma'dayken Fenerbahçe ile görüştüğünü anlattı. Şartlardan dolayı olmamış. 'İyi ki de olmadı, Juventus'a geçtim' demişti bana." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü
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