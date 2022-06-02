Cenk Tosun transferi bitti bitiyor! Beşiktaş'a dönmek için gün sayıyor! ''2022-23 Gol kralı Cenk Tosun''

Beşiktaş, Everton'a sattığı eski futbolcusu Cenk Tosun'u tekrar kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Yeniden Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cenk de kendisine yapılan teklifi kabul etmeye yakın.

1 YILI OPSİYONLU 3 YILLIK SÖZLEŞME

NTV'nin haberine göre, siyah beyazlılar serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu. 2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı.

"GOL KRALI 2022-23 CENK TOSUN"

Ünlü şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Instagram hesabından Cenk Tosun'un fotoğrafını paylaştı.

Şahin'in paylaştığı fotoğrafta, Cenk'in elinde "Gol kralı 2022-23 Cenk Tosun, loading (yükleniyor)" yazılı bir çember yer aldı.



