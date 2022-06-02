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Cenk Tosun transferi bitti bitiyor! Beşiktaş'a dönmek için gün sayıyor! ''2022-23 Gol kralı Cenk Tosun''

02.06.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar Everton ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu ile yaptığı görüşmeler olumlu ilerliyor. Özlem Ada Şahin, Instagram hesabından Cenk Tosun'un fotoğrafını paylaştı. Yaptığı paylaşım Beşiktaşlı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte tüm detaylar...

Cenk Tosun transferi bitti bitiyor! Beşiktaş'a dönmek için gün sayıyor! ''2022-23 Gol kralı Cenk Tosun''

Beşiktaş, Everton'a sattığı eski futbolcusu Cenk Tosun'u tekrar kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Yeniden Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cenk de kendisine yapılan teklifi kabul etmeye yakın.

1 YILI OPSİYONLU 3 YILLIK SÖZLEŞME

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NTV'nin haberine göre, siyah beyazlılar serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu. 2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı.

"GOL KRALI 2022-23 CENK TOSUN"

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Ünlü şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Instagram hesabından Cenk Tosun'un fotoğrafını paylaştı.

Şahin'in paylaştığı fotoğrafta, Cenk'in elinde "Gol kralı 2022-23 Cenk Tosun, loading (yükleniyor)" yazılı bir çember yer aldı.


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Beşiktaş Futbol Kulübü
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