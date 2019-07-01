Cenk Tosun: Türkiye'ye dön diyorlar

TRT Spor'a konuşan Cenk Tosun'un açıklamalarından satır başları şöyle;
Oğlumun futbolcu olup 23 numarayı giymesi beni gururlandırır. Babam onunla antrenmanlara başladı. Ben çok isterim onun futbolcu olmasını ama üstüne gitmem. Ne istiyorsa onu yapar
'ATABİLDİĞİM KADAR GOL ATMAK İSTİYORUM'
Premier Lig kariyerim inişli çıkışlı oldu. İlk gittiğimiz yarım sezonda olumlu işler yaptım. Marco Silva döneminde inişli çıkışlı bir grafiğim oldu. Bu sezon kampı iyi geçirip formayı almak istiyorum. Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool gibi takımlar var ligde. 7. olmak bile başarı. Benim en büyük hedefim Everton'la Avrupa'da oynamak. Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum.
Manchester United, Chelsea, Tottenham, Manchester City gibi kulüpleri sayınca Premier Lig'de 7. olmak büyük bir hedef. Ben Everton ile Avrupa'da oynamak ve atabildiğim kadar gol atmak istiyorum.
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4 büyük takımın da şampiyonluğa oynayacaği kesin bir lig olacak gibi. Beşiktaş, benim çok beğendiğim, Başakşehir'e çok güzel futbol oynatan Abdulalh hocayı getirdi, şampiyonluk şansı yüksek. Fenerbahçe kendine yakışan pozisyonda bitirmedi, büyük transferler yapacak. Galatasaray'ın kadrosu çok iyi, Şampiyonlar Ligi'nden para gelecek, güzel takım kuracaklar. Trabzonspor genç bir takım, güzel futbol oynadılar 2. devrede. Başakşehir de neler yapabileceğini daha önce gösterdi, üst sıralarda kapışacaklarını düşünüyorum.
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