Cenk Tosun: Türkiye'ye dön diyorlar

Premier Lig kariyerim inişli çıkışlı oldu. İlk gittiğimiz yarım sezonda olumlu işler yaptım. Marco Silva döneminde inişli çıkışlı bir grafiğim oldu. Bu sezon kampı iyi geçirip formayı almak istiyorum. Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool gibi takımlar var ligde. 7. olmak bile başarı. Benim en büyük hedefim Everton'la Avrupa'da oynamak. Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum.