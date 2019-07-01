SPOR

Cenk Tosun: Türkiye'ye dön diyorlar

FUTBOL HABERLERİ  | 01.07.2019 22:06 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton forması giyen Cenk Tosun, önemli açıklamalarda bulundu. Cenk, ' Bazı taraftarlar Türkiye'ye geri dönmemi istiyor. Çoğu mesaj pozitif. Hepsinden Allah razı olsun. Beni desteklemeye devam etsinler. Avrupa'ya ne kadar Türk giderse o kadar iyi olur' dedi.

Cenk Tosun: Türkiye'ye dön diyorlar

TRT Spor'a konuşan Cenk Tosun'un açıklamalarından satır başları şöyle;

  • Oğlumun futbolcu olup 23 numarayı giymesi beni gururlandırır. Babam onunla antrenmanlara başladı. Ben çok isterim onun futbolcu olmasını ama üstüne gitmem. Ne istiyorsa onu yapar

  • İngiltere'ye alıştım. İstanbul'a göre biraz daha sakin. Ailemle birlikteyim. Kulübümde mutluyum. Orada bir Türk ailesi var. Bizi çok destekliyorlar. Ben idmana gidip geliyorum. Eşim oğlumla daha çok vakit geçiriyor. İngilizlerden çok pozitif dönüşler alıyorum. Beni seviyorlar ve fotoğraf çekiyorlar. Bir yere gitmemi istemiyorlar. Tribünde benim için beste yaptılar. Bu da beni gururlandırıyor.

'ATABİLDİĞİM KADAR GOL ATMAK İSTİYORUM'

  • Premier Lig kariyerim inişli çıkışlı oldu. İlk gittiğimiz yarım sezonda olumlu işler yaptım. Marco Silva döneminde inişli çıkışlı bir grafiğim oldu. Bu sezon kampı iyi geçirip formayı almak istiyorum. Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool gibi takımlar var ligde. 7. olmak bile başarı. Benim en büyük hedefim Everton'la Avrupa'da oynamak. Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum.

  • Manchester United, Chelsea, Tottenham, Manchester City gibi kulüpleri sayınca Premier Lig'de 7. olmak büyük bir hedef. Ben Everton ile Avrupa'da oynamak ve atabildiğim kadar gol atmak istiyorum.

  • Beşiktaş taraftarı ile aramda farklı bir bağ var. Çok güzel anılarım var Vodafone Park'ta. Döndükçe takım arkadaşlarımız izlemeyi de seviyorum.

'BAZI TARAFTARLAR TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEMİ İSTİYOR'

  • Çok olumlu dönüşler alıyorum. Bazı taraftarlar Türkiye'ye geri dönmemi istiyor. Çoğu mesaj pozitif. Hepsinden Allah razı olsun. Beni desteklemeye devam etsinler. Avrupa'ya ne kadar Türk giderse o kadar iyi olur.

'BURAK YILMAZ HER TÜRLÜ PREMIER LİG'E GİDER'

  • 4 büyük takımın da şampiyonluğa oynayacaği kesin bir lig olacak gibi. Beşiktaş, benim çok beğendiğim, Başakşehir'e çok güzel futbol oynatan Abdulalh hocayı getirdi, şampiyonluk şansı yüksek. Fenerbahçe kendine yakışan pozisyonda bitirmedi, büyük transferler yapacak. Galatasaray'ın kadrosu çok iyi, Şampiyonlar Ligi'nden para gelecek, güzel takım kuracaklar. Trabzonspor genç bir takım, güzel futbol oynadılar 2. devrede. Başakşehir de neler yapabileceğini daha önce gösterdi, üst sıralarda kapışacaklarını düşünüyorum.

  • Burak Yılmaz her türlü Premier Lig'e gider ama yaşı ilerlediği için bilmiyorum Premier Lig'i ister mi, istemez mi. Güven Yalçın'ı beğeniyorum, üstüne katarsa, neden olmasın?

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Mısır ve Uganda son 16'daMısır ve Uganda son 16'da
U21'de şampiyon belli olduU21'de şampiyon belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenk tosun everton

En Çok Okunan Haberler

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Mbaye Diagne transfer için kararını verdi

Mbaye Diagne transfer için kararını verdi

F.Bahçe bir transferi daha açıkladı

F.Bahçe bir transferi daha açıkladı

Yıldız isim Galatasaray için İstanbul'da

Yıldız isim Galatasaray için İstanbul'da

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Real Madrid resmen açıkladı

Real Madrid resmen açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hakemin üzerine yürüdüler

Hakemin üzerine yürüdüler

Van’da 2. Lig coşkusu

Van’da 2. Lig coşkusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cenk Tosun: Türkiye'ye dön diyorlar

Cenk Tosun'dan çarpıcı mesajlar! 'Türkiye'ye dön diyorlar'

Mısır ve Uganda son 16'da

Mısır ve Uganda son 16'da

İspanya 2 - 1 Almanya (U21 Avrupa Şampiyonası)

U21'de şampiyon belli oldu

Dünyada biten transferler (2019-2020 sezonu)

Dev takas gerçekleşti! Dünya bunu konuşuyor

Altınordu Yiğit Emre ile imzaladı

Altınordu Yiğit Emre ile imzaladı

Feyyaz Uçar, Denizlispor’da

Feyyaz Uçar, Denizlispor’da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.