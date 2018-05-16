Cenk Tosun'un hocası Sam Allardyce'ın görevine son verildi

Devre arasında Cenk Tosun'u transfer eden Everton'da menajer Sam Allardyce'ın görevine son verildi.
İlk maçına 15. haftada çıkan, toplamda 26 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan tecrübeli menajerin sözleşmesinde 1 yıllık daha süresi bulunuyordu. Başkan Farhad Moshiri'nin hedefinde geçen sezon Watford2u çalıştıran ve yine Everton'da dirsek teması bulunan Marco Silva'nın olduğu belirtildi.
Ronald Koemann'la küme düşme potasına kadar gerileyen Everton, Allardyce'ın gelişiyle 8. sıraya kadar yükseldi ve ligi de bu sıralamada bitirdi. Ancak Everton taraftarı 63 yaşındaki menajerin oynattığı futbolu hiç beğenmemiş ve hatta bazı maçlarda Allardyce'a tepki göstermişti.
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