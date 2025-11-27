Cenk Tosun ve Emre Mor, Süper Lig'in efsane takımında buluşuyor!

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, 29 Kasım’da yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi İlhan Cavcav Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Başkan Kaya’ya Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel de eşlik etti. Kaya, başkan seçilmesi durumunda takımın hedefleri, transferler ve takımın mali durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Kaya, Gençlerbirliği’nin borcunun 1 milyarın üzerinde olduğunu ancak bunun vadeli bir borç yapısı olduğunu ifade ederek, “Eski ve yeni yönetici adaylarından yaklaşık 400 milyon TL tutarında bağış taahhüdü aldık. Bunu sözle değil, bir taahhütleriyle aldık. Geçmişte bunlar hep yaşanmış. Sözler verilmiş ondan sonra hiçbiri yerine gelmemiş. Ben de şahit oldum bazı sohbetlerde. Ben öyle yönetmedim bu işi. Bütün arkadaşlardan bir talebim oldu. Onlarda hepsi sağ olsun. Yerine getirdiler. Seçimde biz tekrar başkan olarak gelirsek. Dediğimiz sayılar, bağış olarak kulübün kasasına eklenecek. Bazı arkadaşlar borç diye adlandırıyor. Bunun da kırmızıyla altını çizeyim; 400 milyona yakın bir para, şahıslarından ya da şirketlerinden bağış olarak kulübe girecektir” diye konuştu.

Ara transfer döneminde gerçekleşecek transferlerin teknik direktör Demirel’in isteği üzerine belirleyeceklerini ifade eden Kaya, “Belki 1-2 oyuncuyla yollarımızı ayırabiliriz. 3 kesin, artı 1 transfer doğrultusunda oyuncu alacağız. Emre Mor, Cenk Tosun ve Galatasaray'dan bir oyuncu ile görüşmeler sürüyor. 1-2 oyuncu gönderebiliriz” dedi.

29 Kasım'daki olağanüstü genel kurulda çoğunluğun sağlanamayacağını düşündüğünü kaydeden Kaya, genel kurulun 6 Aralık'ta yapılacağını tahmin ettiğini söyleyerek, “Yeni üyelerle ilgili açılan davada verilen tedbir kararına itirazda bulunduk, sonucun bugün veya yarın açıklanması bekleniyor. Yeni üyelerin seçime katılımında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Karar 13'ünden değil 19'undan sonra geçerli. Yaklaşık 1200 yeni üyenin genel kurulda oy kullanabileceğini tahmin ediyorum” dedi.

Kaya, yasadışı bahis soruşturmasına ilişkin ise, “Herkes kendinden mesul bu konuda. Bizde bahis oynayan çıkmadığı gibi herhalde bundan sonra da çıkmaz” ifadelerinde bulundu.