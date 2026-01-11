SPOR

Fenerbahçe'de kupa zaferi sonrası sakatlık!

Fenerbahçe Kulübü dün Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçında sakatlanan Levent Mercan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Futbolcunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Emre Şen
Levent Mercan

Levent Mercan

Fenerbahçe'ye Galatasaray'a karşı kazanılan kupa zaferinin ardından sakatlık şoku yaşandı.

Arka adalesinde yırtık tespit edilen Levent Mercan'ın 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Futbol sahalarında vahşet! Rakibine "öldürücü" uçan tekme attı, hayatı bittiFutbol sahalarında vahşet! Rakibine "öldürücü" uçan tekme attı, hayatı bitti
Şahan Gökbakar'dan Abdullah Kavukcu'ya olay "Simit" göndermesi!Şahan Gökbakar'dan Abdullah Kavukcu'ya olay "Simit" göndermesi!

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe levent mercan
