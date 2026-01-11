Fenerbahçe'de kupa zaferi sonrası sakatlık!

Fenerbahçe'ye Galatasaray'a karşı kazanılan kupa zaferinin ardından sakatlık şoku yaşandı.
Arka adalesinde yırtık tespit edilen Levent Mercan'ın 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
