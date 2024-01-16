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  4. Cenk Tosun Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor karşısında bir ilki başardı!

Cenk Tosun Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor karşısında bir ilki başardı!

16.01.2024 23:16 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ın tecrübeli santrforu Cenk Tosun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'a karşı oynanan mücadelede bu sezon ilk kez bir maçta iki gol kaydederek bir ilki yaşadı.

Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Beşiktaş, sahasında Eyüpspor’u 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 16. dakikada Salih Uçan, 36 ve 67. dakikalarda Cenk Tosun ve 87. dakikada Rebic’ten geldi. Cenk, attığı bu gollerle bu sezon bir ilki de yaşamış oldu.

BİR İLKİ YAŞADI

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Süper Lig’de 17, Avrupa Konferans Ligi’nde de grup ve eleme aşamalarında 8 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada 2 gol kaydetti.

Cenk, ligde Gaziantep FK, Antalyaspor, Samsunspor ve Rizespor ağlarına 1’er gol gönderirken, Konferans Ligi’nde de Club Brugge ile Lugano filelerini 1’er kez sarsmıştı.

72 DAKİKA SAHADA KALDI

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Cenk Tosun, Eyüpspor karşılaşmasının 72. dakikada yerini genç futbolcu Semih Kılıçsoy’a bıraktı.

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