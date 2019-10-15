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Cennet hurması faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.10.2019 09:46 | Son Güncelleme

Anavatanı Çin ve Japonya olan cennet hurması ülkemizde Trabzon hurması olarak da bilinir. Karadenizi Adana ve Hatay'da yetiştirilen cennet hurması faydalarıyla tadını geride bırakıyor. Kış mevsiminin en lezzetli meyvelerinden olan cennet hurmasının faydalarından sizler için bahsedeceğiz. Bonus olarak da cennet hurması reçeli geliyor!

Kış mevsiminin en tatlı meyvelerinden olan cennet hurması, isminin hakkını sonuna kadar veriyor. Trabzon hurması ise meyvenin bir diğer ismi. Elips şeklinde yaprakları bulunan cennet hurması, turuncu renge sahiptir ve levha halinde çatlak görünümlüdür. Son derece şekerli bir meyvedir. Tazesinin yanı sıra cennet hurması kuru bir şekilde de tüketilebilir.

CENNET HURMASI KALORİ ORANI
İyi bir antioksidan kaynağı olan cennet hurmasının kalori oranı ise; 100 gramı 70 kalori içermektedir. Potasyum, folik asit ve lif açısından zengindir. Diyetteyseniz listede bulunan bir adet meyvenin yerine cennet hurması koyabilirsiniz.

CENNET HURMASI REÇELİ TARİFİ
Malzemeler:
5 adet sert cennet hurması
3 su bardağı toz şeker
Bir su bardağı sıcak su
3 adet karanfil
Bir çay kaşığı limon tuzu

Hazırlanışı
Cennet hurmalarının kabuklarını soyun ve ardından hurmaları doğrayın.
Hurmaların üzerine toz şeker dökün ve bir gece bu şekilde bekletin.
Ertesi gün hurmanın üzerine sıcak su koyun ve orta ateşte koyulaşana kadar kaynatın.
Hurmalar koyulaştıktan sonra karanfili ve limon tuzunu da ilave edin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.
Reçeli cam kavanozlara boşaltın ve ağızlarını sıkı bir şekilde kapatıp ters çevirin. Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz.

Cennet hurmasının sağlığımıza olan faydaları da oldukça fazla. İşte detayları...

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