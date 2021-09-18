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Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut çoluk çocuğa karıştı! Son haline çok şaşıracaksınız

18.09.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cennet Mahallesi’nde Aliş karakterine hayat veren Seyit Karabulut, şimdilerde evli ve çocuklu bir hayat yaşıyor. Çocuk oyuncu olarak tanıdığımız Karabulut, şimdilerde bambaşka biri oldu. Değişimini gören şaşıp kalıyor.

Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut çoluk çocuğa karıştı! Son haline çok şaşıracaksınız

Show TV ekranlarında yayınlanan Cennet Mahallesi izleyenleri kahkahaya boğuyordu. Her bölümünde ayrı bir olay olan dizinin karakterleri hafızalardan silinmedi. Çocuk oyuncular da çok dikkat etmişti. Bunlardan biri de Aliş karakterini canlandıran Seyit Karabulut oldu. Karabulut’un son hali görenleri şaşırttı. İşte Cennet Mahallesi Aliş’in son hali…

CENNET MAHALLESİ ALİŞ’İN SON HALİ

Aslen Trakyalı olan Seyit Karabulut 1995 yılında dünyaya gelmiştir. 26 yaşındaki Seyit Karabulut bir zamanların ekranlara damga vurmuş olan Cennet Mahallesi dizisinde Aliş karakteriyle tanındı. Şimdilerde evli ve çocuklu bir adam olan Karabulut dökülen saçlarıyla dikkat çekti.

İşte son hali…

Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut çoluk çocuğa karıştı! Son haline çok şaşıracaksınız

CENNET MAHALLESİ’NİN ALİŞ’İ ŞİMDİLERDE ŞARKI SÖYLÜYOR

Cennet Mahallesi adlı dizide Ferhat’ın kardeşi rolünü oynayan Seyit Karabulut evli ve bir çocuğu bulunmaktadır. Eşi Cansu Karabulut’tan bir oğlu bulunan Seyit Karabulut şimdilerde şarkı söylemektedir.

Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut çoluk çocuğa karıştı! Son haline çok şaşıracaksınız

SEYİT KARABULUT GENÇ BİR BABA

Show TV ekranlarında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisinde Ferhat’ın kardeşi Aliş’i canlandıran Seyit Karabulut, bu diziden sonra televizyon ekranlarında görünmedi. Cansu Karabulut ile dünya evine giren Seyit Karabulut’un bu evlilikten bir çocuğu oldu. Genç bir baba olan Seyit Karabulut şimdilerde sosyal medyadan oğlu ile sık sık fotoğraf paylaşıyor.

ALİŞ’İN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

Cennet Mahallesi dizisinden sonra ekranlar görünmeyen Seyit Karabulut’un son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Genç yaşta dökülen saçlarını görenler, “Aliş gitmiş, başka biri gelmiş demeden edemedi.

Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut çoluk çocuğa karıştı! Son haline çok şaşıracaksınız

YILLAR SONRA AYŞE İLE BULUŞTULAR

Cennet Mahallesi’nin bir diğer çocuk oyuncusu Ayşe gerçek adıyla Belemir Temizsoy dizideki aşkı Aliş ile yıllar sonra bir araya geldi. İkisinin de değişimini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Yıllar sonra bir araya gelen Aliş ve Ayşe’nin son hallerini de aşağıda vereceğimiz karelerde görebilirsiniz. Ekranlarda büyüyen, şimdilerde ise televizyonlarda görünmeyen Ayşe ve Aliş’in son hali…

Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut çoluk çocuğa karıştı! Son haline çok şaşıracaksınız

Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut çoluk çocuğa karıştı! Son haline çok şaşıracaksınız


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