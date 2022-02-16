Cennet Mahallesi'nin çekildiği tarihi ev rekor fiyata satıldı

Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği Balat'taki tarihi ahşap ev, 2.8 milyon TL'ye satıldı.

Yılın her dönemi ziyaretçi akınına uğrayan İstanbul Balat'taki tarihi ahşap ev, uzun yıllardır atıl durumdaydı. Fener-Balat bölgesindeki tarihi evlerin restore edilmesi, bölgeye modern kafelerin açılmasıyla beraber eski ev birden odak noktası haline geldi.

SANATSEVERLERİN UĞRAK YERİ OLACAK

Snop Magazin'in haberine göre, 1900'lü yılların başında inşa edilen 4 katlı tarihi ahşap evin geçtiğimiz haftalarda tanınınmış bir kişi tarafından satın alındığı öğrenildi.

Evin altında bulunan boş dükkanın resim atölyesi olacağı da kesinleşti.

Ahşap evin altında yer alan dükkan bundan böyle sanatseverlerin uğrak yeri olacak.





