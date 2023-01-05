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Cennet Mahallesi’nin Menekşe’sinin son hali şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

05.01.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cennet Mahallesi dizisinde Menekşe karakterine hayat veren Şeyla Halis yıllara meydan okuyor. Bir döneme damga vuran ve oyuncuları arasında Müjdat Gezen, Alişan, Çağla Şikel, Melek Baykal gibi isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin Oynak Balina lakaplı Menekşe’si Şeyla Halis’in son halini görenler aynı şeyi söyledi.

Cennet Mahallesi’nin Menekşe’sinin son hali şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Ünlü oyuncu Şeyla Halis, Cennet Mahallesi’nde hayat verdiği Oynak Balina lakaplı Menekşe karakteri ile hafızalara kazındı. 16 yıl önce yayınlanan dizide Menekşe karakteri izleyiciler tarafından çok sevilmişti. Şimdilerde 45 yaşında olan Halis, son haliyle dikkat çekti.

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2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi Show TV ekranlarında yayınlanmış ve yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

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Dizide Ferhat karakterine Alişan, Sultan karakterine ise Çağla Şikel hayat veriyordu. Şeyla Halis ise Ferhat’ın halası Menekşe’yi canlandırıyordu.

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Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünden mezun olduktan sonra, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Tiyatro Bölümünde tamamlayan Şeyla Halis’in rol aldığı diziler arasında Yılan Hikayesi, Zengin Kız Fakir Oğlan, Akasya Durağı, Yedi Numara, Avlu ve Vuslat'ta bulunuyor.

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Çeşitli reklamlarda da yer alan Şeyla Halis 2010 yılında Bekir Çiçekdemir ile nikah masasına oturdu.

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Halis bir dönem verdiği kilolar ile gündemde yer almıştı. Ünlü oyuncu 2016 yılında tam 40 kilo vermişti.
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Şeyla Halis Instagram hesabı üzerinden en son rol aldığı tiyatroları paylaşmaya devam ediyor.

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