Demet Akalın kesenin ağzını açtı! Çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Son dönemde verdiği kilolar ve değişen sahne kostümleriyle adından sıkça söz ettiren Demet Akalın bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti. Kendisi için kesenin ağzını açan ünlü isim yeni çantası için ödediği rakamla gündeme geldi.

Demet Akalın kesenin ağzını açtı! Çantasının fiyatı dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

Şarkıları, sahne performansı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Demet Akalın son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi.

11 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan ünlü isim bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti. Demet Akalın kendisi için kesenin ağzını açtı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Ünlü şarkıcı, kendine hediye olarak aldığı çantanın fotoğrafını yayımladı.

Akalın, değeri 450 bin TL olduğu öğrenilen çantasına; "Bize şans getir bakalım küçük bebek" notunu düştü. Demet Akalın'ın çantasının fiyatı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
