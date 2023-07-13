Cennet Mahallesi'nin Organizatör Rıza'sının eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı

Sevilen dizilerden biri olan Cennet Mahallesi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Usta sanatçı Özkan Uğur'un da kadrosunda bulunduğu dizide Organizatör Rıza karakterine Levent Tülek hayat veriyordu. Sevilen ismin eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Gırgıriye filminin dizi versiyonu olan Cennet Mahallesi 11 Haziran 2004 ile 9 Haziran 2007 tarihleri arasında yayınlandı.

Güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan dizide Organizatör Rıza'ya hayat veren Levent Tülek oyunculuğu ile dikkat çekmişti.

Levent Tülek daha sona Dudullu Postası ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde 58 yaşında olan Tülek, 2015 yılında meslektaşı Pelinsu Pir ile evlendi. Ünlü oyuncu Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinde rol almıştı.

Nurgül karakterini canlandıran ünlü isim büyük beğeni toplamıştı. 51 yaşında olan Pelinsu Pir'in rol aldığı yapımlar arasında Behzat Ç, Kızlar Yurdu, Savcının Karısı, Şen Dullar, Sultan Makamı da bulunuyor.



