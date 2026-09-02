Dilan Polat bebeğini kaybetti! İkinci kez düşük yaptı

Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini üzen haberi duyurdu. Bir süredir çocuk sahibi olabilmek için tedavi gören Polat, yeniden hamile kaldığını ancak gebeliğinin bebeğini kaybetmesiyle sonuçlandığını açıkladı.

“İKİNCİ BİR KAYBIMIZ DAHA OLDU”

Yaşadığı süreci daha önce kamuoyuyla paylaşmadığını dile getiren Polat, ikinci kez gebelik kaybı yaşadığını söyledi. Polat açıklamasında, “Evet, ikinci bir kaybımız daha oldu. Tekrar bir bebeğimiz daha oldu, tutunamadan kaybettik” ifadelerini kullandı.

“BELKİ STRES, BELKİ BU KADAR KAYGI”

Dilan Polat, açıklamasında yeniden çocuk sahibi olma ihtimalinin bulunduğunu da belirterek, “Kısmet belki tekrar olur. Eğer olursa yeniden paylaşırım” dedi.

Polat ayrıca şubat ayından bu yana ikinci bir gebelik yaşadığını ancak değerleri çok fazla yükselmeden gebeliğin sonlandığını ifade etti. Yaşadığı kayıpların nedenine ilişkin ise “Belki stres, belki bu kadar kaygı” sözlerini kullandı.