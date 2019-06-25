Çentik Kebabı

Malzemeler:

500 gram antrikot

3 adet közlenmiş patlıcan

2 adet közlenmiş kapya biber

2 adet közlenmiş çarliston biber

2 adet patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kekik

1 adet sarımsak

Üzeri için;

Süzme yoğurt

Salçalı Sos için;

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı su

Yapılışı:

Bir tavaya zeytinyağı ekleyin ve etleri yüksek ateşte iyice pişene kadar soteleyin.

Kavrulan etlere tuz, karabiber ve kuru kekik ekleyerek karıştırın,ocaktan alın.

Kibrit şeklinde doğradığınız patatesleri yağda çıtır çıtır olana kadar kızartın ve havlu kağıt serili tabağa alın.

Bir kapta közlenmiş, doğranmış patlıcanı, kapya ve çarliston biberi, sarımsak, tuz ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın.

Tabağa sırasıyla közlenmiş sebze karışımını, kızarmış patatesleri, süzme yoğurdu ve et dilimlerini koyun.

Üzerine tereyağlı salçalı sos gezdirerek sıcak servis edin.

Afiyet Olsun

