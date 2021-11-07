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Cep telefonlarına sızarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı

07.11.2021 03:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep telefonlarına sızarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtarak vatandaşların cep telefonlarına sızıp dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtan, cep telefonlarına uzaktan erişim sağlayan programlarla sızan ve bu yöntemle mağdurların hesaplarındaki parayı çeken 4 zanlıyı Ankara, İstanbul ve Van'da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin, dolandırdıkları paraları farklı hesaplara transfer ettiği, bunun takibinin engellenmesi için yurt dışındaki dijital para platformlarındaki cüzdan hesaplarına gönderdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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