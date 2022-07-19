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  4. Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları 2022: Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları 2022: Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

19.07.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları duyurusunun ardından açıklanan YKS tercih kılavuzu 2022 ile birlikte Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm bilgiler erişime açıldı. Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları 2022 listesine ulaşmak isteyen adaylar kılavuzu inceleyerek sıralama listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin açıklamasının ardından yayınlanan YKS tercih kılavuzunda tüm üniversitelere ait 2022 Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları yer alıyor.

Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları 2022: Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. Cerrahpaşa Üniversitesi'nde bulunan bölümleri tercih edecek adaylar YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tercih işlemleri için araştırmalarını hızlandırdı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Peki Cerrahpaşa Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili listede hangi üniversiteler bulunuyor? Detaylar haberimizde...

Cerrahpaşa ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Cerrahpaşa Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.

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Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:

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Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları ile ilgili inceleme yapan adaylar ise 2022 YKS tercih kılavuzunun yanı sıra geçtiğimiz yıla ait listeyi de inceleyerek değerlendirmede bulunuyor.

Cerrahpaşa Üniversitesi'nin geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde listeleniyor:

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Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Tıp(İngilizce) (6 Yıllık) SAY 2021 50 + 2 495 516.25336
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Tıp(6 Yıllık) SAY 2021 260 + 7 1997 493.31694
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 23819 427.2234
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 90 + 3 28300 420.22483
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2021 60 + 2 8780 417.00004
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 4954 391.14772
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 51496 390.4761
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 58073 383.1216
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Veterinerlik(5 Yıllık) SAY 2021 120 + 3 62947 377.89658
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Hemşirelik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 20 + 1 70385 370.20296
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 55 + 2 11950 370.19593
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 71139 369.46816
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 73749 366.90204
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 15072 364.27828
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 90880 350.90357
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Hemşirelik(4 Yıllık) SAY 2021 210 + 6 92467 349.52817
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 62326 340.28984
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 44694 332.8396
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık) EA 2021 55 + 2 77889 331.22805
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 122694 325.46832
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 130666 319.9416
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 139335 314.20581
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 166817 298.24651
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Çevre Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2021 30 + 1 175742 293.63211
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Ebelik(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 179592 291.74463
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 60 + 2 195194 284.34772
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Kimya(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 210056 277.90651
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Sosyal Hizmet(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 248058 273.7552
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Odyoloji(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 232186 269.1723
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Sağlık Yönetimi(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 272994 268.59471
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Çevre Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 247937 263.57087
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 + 1 273853 255.31056
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Peyzaj Mimarlığı(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 282955 252.59537
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Orman Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 80 + 2 325027 241.33717
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 70 + 2 374986 227.97771
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Almanca Öğretmenliği(Almanca) (4 Yıllık) DİL 2021 50 - -
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Fransızca Öğretmenliği(Fransızca) (4 Yıllık) DİL 2021 20 - -
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Gerontoloji(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Gerontoloji(4 Yıllık) SAY 2021 70 - -
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Jeofizik Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Jeofizik Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Jeoloji Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 30 - -
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Jeoloji Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Maden Mühendisliği(4 Yıllık) SAY 2021 40 - -
Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 277746 316.40972
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Uçak Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 310953 309.19542
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 344740 302.6274
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 370006 298.18433
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 405624 292.40962
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 436854 287.77206
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 445704 286.52147
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 494150 280.08062
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Makine(2 Yıllık) TYT 2021 - 501959 279.1061
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Diş Protez Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 516160 277.35176
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Radyoterapi(2 Yıllık) TYT 2021 - 522293 276.62795
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Atçılık ve Antrenörlüğü(2 Yıllık) TYT 2021 - 548536 273.57766
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık) TYT 2021 - 550577 273.34727
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Elektrik(2 Yıllık) TYT 2021 - 555006 272.84348
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Gıda Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 576219 270.48914
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Otomotiv Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 619555 265.91774
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik(2 Yıllık) TYT 2021 - 623835 265.48483
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Dış Ticaret(2 Yıllık) TYT 2021 - 629114 264.94912
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Nükleer Tıp Teknikleri(2 Yıllık) TYT 2021 - 634125 264.44154
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 646768 263.17387
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 652255 262.64923
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Makine(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 704460 257.74236
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık) TYT 2021 - 706285 257.58437
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 714760 256.81467
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık) TYT 2021 - 722140 256.15351
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) İşletme Yönetimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 731118 255.37826
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Elektrik(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 744159 254.24193
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 760990 252.78037
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 766804 252.28663
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Radyo ve Televizyon Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 780205 251.15843
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Pazarlama(2 Yıllık) TYT 2021 - 798093 249.63873
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Mobilya ve Dekorasyon(2 Yıllık) TYT 2021 - 864426 244.04559
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Su Altı Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 882038 242.54934
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Elektronik Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 884152 242.36814
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 897235 241.23453
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Özel Güvenlik ve Koruma(2 Yıllık) TYT 2021 - 901563 240.86745
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 915770 239.64969
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Basım ve Yayım Teknolojileri(2 Yıllık) TYT 2021 - 929961 238.42022
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 938188 237.70697
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Avcılık ve Yaban Hayatı(2 Yıllık) TYT 2021 - 959715 235.88607
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Seramik ve Cam Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 960799 235.793
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 976363 234.46305
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 990506 233.30083
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Radyo ve Televizyon Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 996887 232.77389
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Emlak Yönetimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1014957 231.29653
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Polimer Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1071493 226.85981
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Ayakkabı Tasarım ve Üretimi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1073747 226.68999
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Dış Ticaret(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1082154 226.04603
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Sulama Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1135819 222.04576
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Deri Teknolojisi(2 Yıllık) TYT 2021 - 1178035 218.90016
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1181227 218.66525
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) İşletme Yönetimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1221897 215.61306
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1259238 212.93083
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1468607 199.0051
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Pazarlama(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1479169 198.29953
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Emlak Yönetimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1507939 196.316
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Grafik Tasarımı(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.

Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2022?

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.


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Harran Üniversitesi taban puanları 2022Harran Üniversitesi taban puanları 2022
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) taban puanları 2022!Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) taban puanları 2022!
2 yıllık sağlık bölümleri hangileri?2 yıllık sağlık bölümleri hangileri?
Anahtar Kelimeler:
istanbul cerrahpaşa üniversitesi
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