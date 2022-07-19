Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları 2022: Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. Cerrahpaşa Üniversitesi'nde bulunan bölümleri tercih edecek adaylar YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tercih işlemleri için araştırmalarını hızlandırdı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Peki Cerrahpaşa Üniversitesi 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili listede hangi üniversiteler bulunuyor? Detaylar haberimizde...
Cerrahpaşa Üniversitesi 2022 taban puanları ve kontenjanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.
Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:
Cerrahpaşa Üniversitesi taban puanları ile ilgili inceleme yapan adaylar ise 2022 YKS tercih kılavuzunun yanı sıra geçtiğimiz yıla ait listeyi de inceleyerek değerlendirmede bulunuyor.
Cerrahpaşa Üniversitesi'nin geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde listeleniyor:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Tıp(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2021
|50 + 2
|495
|516.25336
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Tıp(6 Yıllık)
|SAY
|2021
|260 + 7
|1997
|493.31694
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|23819
|427.2234
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|90 + 3
|28300
|420.22483
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2021
|60 + 2
|8780
|417.00004
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|4954
|391.14772
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|51496
|390.4761
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|58073
|383.1216
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Veterinerlik(5 Yıllık)
|SAY
|2021
|120 + 3
|62947
|377.89658
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Hemşirelik(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20 + 1
|70385
|370.20296
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|55 + 2
|11950
|370.19593
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|71139
|369.46816
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|73749
|366.90204
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|15072
|364.27828
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|90880
|350.90357
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|210 + 6
|92467
|349.52817
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|62326
|340.28984
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2021
|60 + 2
|44694
|332.8396
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2021
|55 + 2
|77889
|331.22805
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|122694
|325.46832
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|130666
|319.9416
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|139335
|314.20581
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|166817
|298.24651
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30 + 1
|175742
|293.63211
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Ebelik(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|179592
|291.74463
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|60 + 2
|195194
|284.34772
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Kimya(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|210056
|277.90651
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Sosyal Hizmet(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|248058
|273.7552
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Odyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|232186
|269.1723
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|272994
|268.59471
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|247937
|263.57087
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30 + 1
|273853
|255.31056
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|282955
|252.59537
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Orman Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|80 + 2
|325027
|241.33717
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70 + 2
|374986
|227.97771
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|2021
|50
|-
|-
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği(Fransızca) (4 Yıllık)
|DİL
|2021
|20
|-
|-
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Gerontoloji(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Gerontoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|70
|-
|-
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Jeofizik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Jeofizik Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|30
|-
|-
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Maden Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|-
|-
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|277746
|316.40972
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Uçak Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|310953
|309.19542
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|344740
|302.6274
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|370006
|298.18433
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|405624
|292.40962
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|436854
|287.77206
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|445704
|286.52147
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|494150
|280.08062
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Makine(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|501959
|279.1061
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|516160
|277.35176
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Radyoterapi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|522293
|276.62795
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Atçılık ve Antrenörlüğü(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|548536
|273.57766
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|550577
|273.34727
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|555006
|272.84348
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|576219
|270.48914
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|619555
|265.91774
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|623835
|265.48483
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Dış Ticaret(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|629114
|264.94912
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Nükleer Tıp Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|634125
|264.44154
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|646768
|263.17387
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|652255
|262.64923
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Makine(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|704460
|257.74236
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|706285
|257.58437
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|714760
|256.81467
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|722140
|256.15351
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|İşletme Yönetimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|731118
|255.37826
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|744159
|254.24193
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|760990
|252.78037
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|766804
|252.28663
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|780205
|251.15843
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Pazarlama(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|798093
|249.63873
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|864426
|244.04559
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Su Altı Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|882038
|242.54934
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|884152
|242.36814
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|897235
|241.23453
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|901563
|240.86745
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|915770
|239.64969
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|929961
|238.42022
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|938188
|237.70697
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Avcılık ve Yaban Hayatı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|959715
|235.88607
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Seramik ve Cam Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|960799
|235.793
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|976363
|234.46305
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|990506
|233.30083
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|996887
|232.77389
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Emlak Yönetimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1014957
|231.29653
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Polimer Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1071493
|226.85981
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Ayakkabı Tasarım ve Üretimi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1073747
|226.68999
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Dış Ticaret(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1082154
|226.04603
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Sulama Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1135819
|222.04576
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Deri Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1178035
|218.90016
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1181227
|218.66525
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|İşletme Yönetimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1221897
|215.61306
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1259238
|212.93083
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1468607
|199.0051
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Pazarlama(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1479169
|198.29953
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Emlak Yönetimi(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1507939
|196.316
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."
YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.
Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."
YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.
2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.
Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.
İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:
"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."
YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.
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