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Cesaret isteyen orman! Daha önce defalarca yaşanmış, fotoğraftaki detay herkesi korkuttu

22.12.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de pazar günü ormanda yürüyüş yapan 57 yaşındaki Barrow-in-Furnes Belediye Başkanı Philip Jackson, sosyal medyada yayınladığı fotoğrafla dikkatleri çekti. Ağaçların görüntüsünü beğendiğini dile getiren Jackson çektiği fotoğrafta iki tane gölge gördüğünü ve bunların hayalet olduğunu iddia etti. Sosyal medyadan paylaşılan ormanda daha öncesinde de onlarca kez hayalet görüldüğü iddia edilmişti.

Cesaret isteyen orman! Daha önce defalarca yaşanmış, fotoğraftaki detay herkesi korkuttu

57 yaşındaki Barrow-in-Furnes Belediye Başkanı Philip Jackson, ormanda yürüyüş yaptığı sırada bir fotoğraf çekti. Gün ışığının ve ağaçların duruşunu beğendiğini belirten Jackson, ilk başlarda fotoğrafta herhangi bir gariplik fark etmedi. Ancak eve gittiğinde ve fotoğrafı dikkatli bir şekilde incelediğinde gölge figürlerinin olduğunu dile getirdi. Sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yapan Jackson, fotoğrafı çektiği sırada bölgede kimseyi görmediğini de söyledi.

“KIYAFETLERİ KIŞ ŞARTLARINA UYGUN DEĞİL”

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Öğleden sonra gün ışığının güzel olduğu saatlerde çekim yaptığını söyleyen belediye başkanı, “Eve glediğimde çektiğim fotoğraflara bir kez daha baktım. Görüntüde çok küçük bir adam varmış gibi görünüyor. Kıyafetleri dikkatimi çekti. Kış şartlarına uygun olmayan bir şekilde giyinmişti” dedi.

DAHA ÖNCE DE BENZER AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTI

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Söz konusu orman bölgesinden daha önce de ihbarlar yapıldığı dile getirmişti. Çoğu insan bir kişi gördüğünü dile getirirken, bazıları ise oluşan gölgelerin küçük bir kızı anımsattığını belirtti. Küçük kız figürünün ortaya çıkmasının ardından ikinci bir figürün daha ortaya çıktığını söylediler. İkinci figür daha net ışıkta fark edilebiliyor.

Bu bölgeyle ilgili efsaneler aslında sosyal medyada yeni konuşulmuyor. Mayıs ayında da yerel bir kafeye gidenler hayalet gördüklerini söyleyip kameraya almıştı. Bazı insanlar ise etrafta hareket eden iki parlak yeşil küre gördüklerini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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