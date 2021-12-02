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İnsanları uzaylıların yarattığını düşünen UFO tutkunu kadın, göğüslerini kapatmayı reddetti! Para cezasına çarptırıldı

02.12.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’nın Cartagena kentinde yaşayan Ruby Macea Pacheco isimli bir kadın insanların uzaylılar tarafından yaratıldığını iddia etti. Realizm savunucusu olan kadın üstsüz dolaştığı için para cezasına çarptırıldı.

İnsanları uzaylıların yarattığını düşünen UFO tutkunu kadın, göğüslerini kapatmayı reddetti! Para cezasına çarptırıldı

İnsanların uzaylılar tarafından var edildiğini iddia eden bir kadın ilginç hayat tarzı nedeniyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kıyafetlerin kamu cinsiyetçiliğine neden olduğunu belirten Ruby Macea Pacheco, Kolombiya sahillerine üstsüz bir şekilde dolaşmaya karar verdi. 52 yaşındaki kadın Marbella sahilindeki üstsüz görüntüsü nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

Polis, kadının göğüslerini açığa çıkardığını ve "kamusal alanda cinsel eylemlerde bulunmak veya teşhircilik" yapmaktan 400.000 Kolombiya Pesosu (74 £) para cezasına çarptırıldığını söyledi. Ruby yerel medyaya, 1970'lerde Fransa'da Rael olarak bilinen Claude Vorilhon tarafından kurulan bir derneğin üyesi olduğunu belirtti.

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“EVRENDE YALNIZ DEĞİLİZ”

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İnsanların evrende yalnız olmadıklarını ve insanoğlundan daha gelişmiş bir uzaylı uygarlığı tarafından yaratıldıklarına inandığını belirten Pacheco, ölümsüzlüğün elde edilebileceğine öne sürüyor. Realizmin cinisyet eşitliğini temel aldığını vurgulayan Pacheo, “Erkekler toplum içinde üstsüz olabildikleri sürece kadınlar da aynı anayasal hakka sahip olmalıdır. Aksi halde erkekler de göğüslerini saklayacak bir şeyler giymeli” dedi.

Sizce "erkeklerin üstsüz dolaşması yasaklansın" söyleminde haklı mı?

Sizce "erkeklerin üstsüz dolaşması yasaklansın" söyleminde haklı mı?
Kesinlikle haksız! Bu durumun toplumsal cinsiyetle bir alakası yok
Kesinlikle haklı! Ayıp olarak görülüyorsa onlara da olsun
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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya
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