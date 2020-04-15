SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Cesc Fabregas, yeni akım başlattı!

Cesc Fabregas, yeni akım başlattı!

FRANSA HABERLERİ  | 15.04.2020 12:31 | Son Güncelleme

Monaco'nun İspanyol futbolcusu Cesc Fabregas, dikkat çekmek için poşet çayı ayağıyla bardağa attığı videoyu paylaştı ve koronavirüsten dolayı sağlık hizmetlerine destek vermek için futbolcu arkadaşlarını çağrıda bulundu.

Dünyayı saran koronavirüs salgınından dolayı futbolcular, vakitlerini evlerde değişik aktiviteler yaparak geçiriyor. Onlardan birini de Monaco'nun İspanyol futbolcusu Cesc Fabregas gerçekleştirdi.

Fabregas sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, poşet çayı ayağıyla bardağa atmaya çalıştı. 32 yaşındaki futbolcu başarılı bir şekilde poşet çayı bardaktan geçirdi. Bu video ile dikkat çekmek istediğini belirten İspanyol futbolcu, korona virüsten dolayı sağlık hizmetlerinin eksikliklerine yardım toplamak için futbolcu arkadaşlarına çağrıda bulundu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik olduSurvivor'da Melisa Ilıcalı dansı olay oldu Acun Ilıcalı'nın kızları birlik oldu
Mbappe, PSG'den ayrılıyor! İşte yeni adresi!Mbappe, PSG'den ayrılıyor! İşte yeni adresi!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
monaco cesc fabregas koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür

Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür

Vedat Muriqi için inanılmaz rakam

Vedat Muriqi için inanılmaz rakam

Futbol maçları 6 ay seyircisiz!

Futbol maçları 6 ay seyircisiz!

Alex Morgan görenleri şaşkına çevirdi

Alex Morgan görenleri şaşkına çevirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Annesinin 22 yaşındaki sevgilisine olay yorum

Annesinin 22 yaşındaki sevgilisine olay yorum

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dünya yıldızından 'çay' paylaşımı rekor beğeni aldı

Dünya yıldızından 'çay' paylaşımı rekor beğeni aldı

Neymar, PSG'ye imzayı attı! Saatlik ücreti dudak uçuklattı

Neymar, PSG'ye imzayı attı! Saatlik ücreti dudak uçuklattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cesc Fabregas, yeni akım başlattı!

Cesc Fabregas, yeni akım başlattı!

Fransa Ligi ne zaman başlayacak?

Fransa Ligi başlıyor! Tarih verildi...

Kylian Mbappe PSG'den ayrılıyor mu?

Mbappe, PSG'den ayrılıyor! İşte yeni adresi!

Neymar'dan annesinin 22 yaşındaki sevgilisine olay yorum

Annesinin 22 yaşındaki sevgilisine olay yorum

Reims'in doktoru Bernard Gonzalez, koronavirüs testi pozitif çıkınca intihar etti

Korona testi pozitif çıkınca intihar etti!

Evde canı sıkılan Neymar, köpeklerine çalım attı!

Neymar köpeklere çalım attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.