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Cesur kız, erkek arkadaşını böyle kurtardı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 18.03.2019 20:18 | Son Güncelleme

İki erkek kavga ettiği sırada, genç kız dayanamayarak kavgaya müdahale etti. O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

İki erkek kavga ettiği sırada, bir kız, arkadaşını böyle kurtardı. Gençler arasında kavga çıkınca, genç kız dayanamadı, arkadaşına kaykayla vurmaya kalkan çocuğa müdahale etti.

Cesur kızın yumruk atıp, kovaladığı çocuk arkasına bakmadan kaçtı.

O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
cesur kız kavga

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