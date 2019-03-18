Cesur kız, erkek arkadaşını böyle kurtardı

İki erkek kavga ettiği sırada, bir kız, arkadaşını böyle kurtardı. Gençler arasında kavga çıkınca, genç kız dayanamadı, arkadaşına kaykayla vurmaya kalkan çocuğa müdahale etti.

Cesur kızın yumruk atıp, kovaladığı çocuk arkasına bakmadan kaçtı.

O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

