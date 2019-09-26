Cesur yürek Zippy! Ailesini kurtardı ama kendisini feda etti

Evcil hayvan sahibi olmak aynı zamanda o patili dostumuza anne-baba olmak, sıcak bir yuva oluşturmak ve bir çocuğa ne yapıyorsak onlara da yapmaktır. Çünkü evcil hayvanlarınız kendilerini öylesine size adar ki bu sonsuz sevgiye siz bile şaşırırsınız. Birazdan tanıyacağınız cesur köpek Zippy de tam olarak ailesine kendisini adayan bir köpek. Ailesini büyük bir tehlikeden kurtaran Zippy, onlar için kendi hayatını feda etti ve artık Zippy adını tarihe yazdıran kahraman bir köpek! İşte o hikaye!



