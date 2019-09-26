Mynet Trend

Cesur yürek Zippy! Ailesini kurtardı ama kendisini feda etti

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.09.2019 10:49 | Son Güncelleme

Evcil hayvan sahiplenmek her şeyden öte bir arkadaş ve dost edinmek aslında. Bu hikayede ailesi için kendini feda eden cesur köpek Zippy'yi tanıyacaksınız. İşte o derin sevgi barındıran hikaye...

Evcil hayvan sahibi olmak aynı zamanda o patili dostumuza anne-baba olmak, sıcak bir yuva oluşturmak ve bir çocuğa ne yapıyorsak onlara da yapmaktır. Çünkü evcil hayvanlarınız kendilerini öylesine size adar ki bu sonsuz sevgiye siz bile şaşırırsınız. Birazdan tanıyacağınız cesur köpek Zippy de tam olarak ailesine kendisini adayan bir köpek. Ailesini büyük bir tehlikeden kurtaran Zippy, onlar için kendi hayatını feda etti ve artık Zippy adını tarihe yazdıran kahraman bir köpek! İşte o hikaye!

PARTNERInstagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!Instagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!
Bu sorun prostat kanseri riski artıyor!Bu sorun prostat kanseri riski artıyor!
'Hayatınızın aşkını' nasıl unutursunuz?'Hayatınızın aşkını' nasıl unutursunuz?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
evcil hayvanlar hayat kurtaran köpek ilginç haberler köpekler

En Çok Okunan Trend Haberler

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

5,5 tonluk filin dişi ameliyatla çekildi!

5,5 tonluk filin dişi ameliyatla çekildi!

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üreme sorunu olan erkeklerde 'prostat kanseri riski artıyor'

Bu sorun prostat kanseri riski artıyor!

Kalp kırıklığını onarmanın yolları: 'Hayatınızın aşkını' nasıl unutursunuz?

'Hayatınızın aşkını' nasıl unutursunuz?

En ilginç hizmet: Anne kiralama servisi!

En ilginç hizmet: Anne kiralama servisi!

Dünyanın ilk kadın seri katili Lavinia Fisher! Ölüme gelinlikle gitti

Dünyanın ilk kadın seri katili! Ölüme gelinlikle gitti

Özel araçlarda sigara içmek yasaklanınca Twitter coştu!

Özel araçlarda sigara içmek yasaklanınca Twitter coştu!

İnanılmaz! Süper güçleri olan 5 hayvan

İnanılmaz! Süper güçleri olan 5 hayvan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.