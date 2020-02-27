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Çetin: "Yazar ve şairlerimizin destekçisi olacağız"

ADANA HABERLERİ  | 27.02.2020 14:44 | Son Güncelleme

Adanalı yazar ve şairleri ağırlayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her alanda Adana’nın değerlerine sahip çıkmak zorunda olduklarını belirterek, “Edebiyatçılar bizim için ayrı bir önem taşımaktadır.

Çetin: "Yazar ve şairlerimizin destekçisi olacağız"

Adanalı yazar ve şairleri ağırlayan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her alanda Adana’nın değerlerine sahip çıkmak zorunda olduklarını belirterek, “Edebiyatçılar bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Her zaman yazar ve şairlerimizin yanında yer alacağız, destekçisi olacağız” dedi.
Bir grup Adanalı, Edebiyatçı Yazar Alper Demir öncülüğünde Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyaret etti. Edebiyattan belediye hizmetlerine dek geniş bir yelpazede gerçekleşen sohbet samimi bir ortamda gerçekleşti.
25 yıllık imar sorununun çözüldüğü Şambayadı, Kabasakal ve Esentepe bölgesinin geleceği ile ilgili bilgi veren Başkan Soner Çetin, “250 bin kişinin yaşayacağı örnek bir şehir olacak. Buranın engelsiz bir şehir olması için katı kurallar koyduk. Bu kurallara aykırı yapılan binalara iskan vermeyeceğiz” dedi.
Adana’nın bereketli topraklar üzerine kurulduğunu ve önemli isimler yetiştirdiğini kaydeden Başkan Soner Çetin, özellikle edebiyat dünyasına Çukurova’nın kazandırdığı Yaşar Kemal, Orhan Kemal gibi önemli isimlere vurgu yaptı. Çetin, “Adanamıza ait önemli değerler var. Her alandaki bu değerlere sahip çıkmak zorundayız. Bizim için edebiyatçılar da aynı bir öneme sahip. Kültür sanat alanında belediye olarak önemli etkinliklere imza atıyoruz. Çünkü Çukurova halkı bilinçli ve kültür düzeyi yüksek insanlardan oluşuyor. Bu bilinçli insanları sadece geleneksel belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yaparak tatmin edemezsiniz. Bu nedenle kültür sanat etkinliklerine ayrı bir önem veriyoruz. Sizler de bu anlamda çok önemli bir yere sahipsiniz” şeklinde konuştu.
Yazar Alper Demir de, Çukurova Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, Soner Çetin’e edebiyatçılara verdiği değerden dolayı teşekkür etti.
Ziyarette Adanalı yazar ve şairler Başkan Soner Çetin’e kitaplarını hediye ettiler.

Çetin:

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