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Cevad Prekazi: Belhanda sahada yürüyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.03.2019 07:15 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Prekazi, sarı-kırmızılı ekibin durumunu değerlendirirken bazı oyuncularla ilgili de yorumda bulundu.

Cevad Prekazi: Belhanda sahada yürüyor

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi, TRT Spor'da yayınlanan Gündem Futbol programına konuk olurken sarı-kırmızılı ekibin mevcut durumu ve futbolcularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"GALATASARAY DEPLASMANDA REZİL OLUYOR"

Galatasaray'ın kadro kalitesinin yüksek olduğunu dile getiren Prekazi, buna karşın takımın oynadığı futboldan memnun olmadığını dile getirerek, ''Galatasaray, ligdeki en iyi kadroya sahip takım ancak çok iyi durumda değiller. Deplasmanda rezil oynuyorlar. Galatasaray'ın deplasmanda iyi oynadığını görmedim'' dedi.

"BELHANDA SAHADA YÜRÜYOR"

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'ya küçük bir eleştiri yönelten Prekazi, sarı-kırmızılı ekipteki beğendiği oyuncuları da söyledi.

''Galatasaray'da en beğendiğim futbolcular Feghouli ve Ndiaye. Eren Derdiyok da çok iyi bir futbolcu. Belhanda sahada adeta yürüyor, onun gibisini görmedim''

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