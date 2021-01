Çevikel: "Ekonomiden sosyal sorumluluğa kadar çözümsel projeler geliştireceğiz"

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetimi, Yönetim Kurulu’nun ortak kararı ile Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Başkanlığı’na atanan Nilüfer Çevikel’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Merkezi’ndeki programda konuşan Nilüfer Çevikel, birlikte güzel projelere imza attıkları DOSABSİAD Yönetim Kurulu’nun ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çevikel, "TÜGİAD Yönetim Kurulu kararı ile başkanlığa getirildim. Genel kurul en erken Mart ayında gerçekleşecek. Bu yıl derneğin 35 yılı ve ilk kez bir kadın başkanlık koltuğuna oturuyor. Başkanlık sürecinde TÜGİAD’ın vizyoner ve yaş ortalaması genç üye profiline sahip olmasının avantajlarından yararlanıp, ekonomiden sosyal sorumluluğa kadar pek çok soruna çözüm oluşturacak projeler geliştireceğiz. Erkek egemen bir toplumda yine üyelerinin önemli bir bölümü erkeklerden oluşan dernekte, öncelik derneğe daha fazla kadın üye kazandırmak ve yönetim kurulu ile komitelerde daha fazla kadın üyenin görev almasını sağlamak" dedi.

850 üyesiyle 16 milyar dolarlık ihracatı ile üstlendiği önemli görevi layıkıyla yerine getirebilmek adına çalışacağını kaydeden Çevikel, "Türkiye AB’ye girmeden dernek olarak G20 Genç Girişimciler İttifakı’nda (G20 YEA) Türkiye’yi temsil eden tek STK olmasının yanı sıra, Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES for Europe) Başkanlığı ve Avrupa’da 11 ülkeden 300 binden fazla girişimciyi temsil eden Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyor. Öncü olmaya yeni dönemde de devam etmek istiyoruz. İklim değişikliği ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla uluslararası ayağı da olan çalışmalar yürütmek istiyoruz. Dünyanın öncelikli sorunları arasında yer alan iklim değişikliği ile mücadele konusunu öncelikli madde haline getirmek ve Green Deal (Yeşil Mutabakat) ile dünyaya ayrılacağı söylenen 100 trilyon dolarlık fondan Türkiye’nin de pay almasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin kalkınma ve ihracat hedeflerine daha fazla katkı sağlamak hedefleriyle durmadan çalışmaya ve projeler üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Nilüfer Çevikel, "Dijitalleşme dünyamızda uzun yıllardır etkisini gösteriyordu. Teknolojik yatırımlar birçok ülkenin, yerli ve yabancı pek çok şirketin en önemli gündem maddesiydi. 2020 yılında yaşadığımız Kovid-19 krizi dijitalleşmenin hızını artırdı ve etki alanını genişletti. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin teknolojiyi üreten ve satan ülke konumunda olması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada biz de TÜGİAD olarak değişen dünyada, yeniliklere yön veren bir noktada kendimizi konumlamak istiyoruz. Yazılım ve programcılık alanında Türkiye’nin pazar payını büyütmek üzere teknoloji şirketleri ve start up’ların en yakın destekçisi olacağız" diye konuştu.

TÜGAD’ın yeni dönemde inovasyon, teknoloji, dijital dönüşüm gibi başlıkların yanında gençlik, girişimcilik ve start-up’lar gibi konularda da önemli mesai harcayacağını ifade eden Nilüfer Çevikel, “İçinde bulunduğumuz çağ, hızlı değişimlerin, her an yeni bir gelişmenin yaşandığı bir dünya sunuyor. Daha dün Endüstri 4.0 konuşurken, bugün dünya Endüstri 5.0’ı konuşmaya başladı. Dünyaya ayak uydurmanın ötesinde, öne geçmek ve arkadan gelenlere yön vermek istiyorsak inovatif fikir ve yatırımlara ihtiyacımız var” dedi.