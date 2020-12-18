Ceviz suyunun faydaları neler? Ceviz suyu içmek zayıflatır mı?

Özellikle günümüzde yaşanan birçok hastalığın önüne geçilmesi bakımından doğal besinler, faydalı içecekler ve çeşitli şifa kürleri hakkında çok sayıda bilinmeyen bulunuyor. Fazla tüketim yapıldığında veya hatalı karışımlar uygulandığında çeşitli yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle doğal besinleri kullanırken de dikkatli olmak gerekiyor. Ceviz suyu da çok sayıda faydası olan, tamamen doğal ve katkı maddesi içermeyen bir içecektir. Uzmanlar tarafından sürekli tavsiye edilen ceviz suyunun faydaları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Bu nedenle ceviz suyu, çoğu kişi tarafından zinde ve dinç olmanın önemli bir aracı olarak kabul edilir. Şimdi gelin, ceviz suyu ile ilgili merak edilen konulara bir göz atalım. Ceviz Suyu Ne İşe Yarar? Birçok kişi tarafından en çok merak edilen soruların başında ceviz suyu ne işe yarar sorusu gelmektedir. Bu soruya günümüzün hızlı ve stresli şehir yaşamında karşılaşılabilecek çok sayıda olumsuzluğa çare olduğunu söyleyerek cevap vermek son derece doğru olur. Ceviz suyu, cevizin kırılarak bir su bardağında bir gece bekletilmesi sonucunda oluşan, cevizin kendi doğal aromasının elde edildiği bir içecektir. Ceviz suyu, yorgunluğa iyi gelen, enerji veren, karaciğeri rahatlatan, sindirim sistemini düzenleyen, tiroid bezlerini iyileştiren, uyku bozukluklarını gideren ve bununla beraber aşırı kilo gibi sorunların tedavisinde önerilen bir doğal içecektir. Özellikle kadınlar için çok sayıda faydası olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla ceviz suyunun sağlıklı ve fit bir yaşam sürdürmek için herkesin kullanabileceği bir içecek olması son derece önemlidir.

Ceviz Suyu Nasıl Hazırlanır? Ceviz suyu özellikle ek besin takviyesi yapmak ve kısa sürede etkili bir sonuç elde etmek isteyenler için son derece ideal bir içecektir. Dolayısıyla ceviz suyu nasıl hazırlanır sorusu oldukça önemlidir. Ceviz suyunun hazırlanması oldukça kolay olduğu gibi, cevizin bazı alerjik bünyelerde yan etkilere sahip olması nedeniyle kullanımda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunur. Bu nedenle ceviz suyu nasıl yapılır, şimdi tüm püf noktaları ile cevap verelim. Ceviz suyu için bir veya en fazla iki cevizin kırılması gerekir. Cevizler kırıldıktan sonra bir su bardağının içine yerleştirilir. Ardından bardak su ile doldurulur. Cevizlerin olduğu su bardağı bir gece dinlenmeye bırakılır. Ertesi gün aç karnına bu su içilir. Bardakta kalan cevizler de yenebilir. Birçok kişi ceviz suyunu cevizi ezmeden içmektedir. Ancak ikinci bir alternatif olarak, cevizleri ezerek de su bardağına koyabilirsiniz. Ceviz suyunun günde bir bardaktan fazla tüketilmemesi gerekir. Aynı şekilde ceviz suyu 15 günlük periyotlar şeklinde içilmelidir. 15 günde bir ara vermek sağlık açısından daha doğrudur. Bazı alerjik bünyelerde aşırı ceviz suyu tüketimi ciltte kızarıklıklara, aşırı kilo kaybına ve ishal durumuna yol açabilir. Bu yüzden dozunda tüketim çok önemlidir. Hamile olanlar günde bir bardak ceviz suyu ile kilo kontrolü sağlayabilirler.