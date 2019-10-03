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Cevizli tarator tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 03.10.2019 16:59 | Son Güncelleme

Tarator sos, balık sofralarının özellikle de kalamarın en güzel eşlikçisidir. Pratik bir meze olan tarator sos malzemeleri de hemen hemen herkesin evinde bulunabilir. Tarator sos tarifini öğrenerek balık sofralarınızın lezzetini ikiye katlayabilirsiniz. İşte cevizli tarator tarifi!

Cevizli tarator tarifi

Cevizli tarator tarifi, lezzetine doyum olmayan ve son derece pratik hazırlanabilen bir meze türüdür. Malzemeleri sayesinde hemen hemen herkese hitap eden bir lezzettir. Kalamarla beraber ayrılmaz ikili olan tarator sosun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız lafı daha fazla uzatmadan tarifin detaylarına geçiyoruz...

CEVİZLİ TARATOR NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
1/ 2 su bardağı dövülmüş ceviz içi
2 dilim bayat ekmek içi
Bir su bardağı yoğurt
3 diş sarımsak
Bir tatlı kaşığı sirke
Bir çay bardağı zeytinyağı
Tuz

Hazırlanışı:
ilk olarak bayat ekmekleri ıslatın ve ardından fazla suyunu sıkarak çıkarın.
Sarımsağı havanda ezin.
Ceviz içi, ekmek içi ve sarımsağı karıştırın.
Karışıma yavaş yavaş zeytinyağı ve sirkeyi ekleyin.
Tarator sosa tuzu da ilave edin.
Servis yaparken üzerine ceviz serpiştirebilirsiniz.

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