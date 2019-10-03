Cevizli tarator tarifi, lezzetine doyum olmayan ve son derece pratik hazırlanabilen bir meze türüdür. Malzemeleri sayesinde hemen hemen herkese hitap eden bir lezzettir. Kalamarla beraber ayrılmaz ikili olan tarator sosun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız lafı daha fazla uzatmadan tarifin detaylarına geçiyoruz...

CEVİZLİ TARATOR NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1/ 2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

2 dilim bayat ekmek içi

Bir su bardağı yoğurt

3 diş sarımsak

Bir tatlı kaşığı sirke

Bir çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Hazırlanışı:

ilk olarak bayat ekmekleri ıslatın ve ardından fazla suyunu sıkarak çıkarın.

Sarımsağı havanda ezin.

Ceviz içi, ekmek içi ve sarımsağı karıştırın.

Karışıma yavaş yavaş zeytinyağı ve sirkeyi ekleyin.

Tarator sosa tuzu da ilave edin.

Servis yaparken üzerine ceviz serpiştirebilirsiniz.



