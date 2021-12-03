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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da konuştu:

03.12.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu milletin ayağa kalkmasından, küllerinden yeniden doğmasından hep korktular. İşte görüyorsunuz, hepiniz şahitsiniz. Bakın biz millete hizmet yolunda aşk ile çalışırken, yine bugünlerde CHP zihniyeti hortladı, 'ülke yandı, bitti' diye ortalığı kasıp kavuruyorlar" - "Milletimizin tüm kesimlerinin hak, özgürlük, gelişme, yatırım taleplerini hayata geçirerek, hem sosyal barışı sağladık hem de ülkemizi büyüttük, güçlendirdik. Bunların; bu ülkenin ve milletin hayrına bir politika, proje, eser, hizmet üretme kaygıları da, gayretleri de yok. Zaten, yalandan başka hiçbir sermayesi olmayanların da bu ülkeye katacağı hiçbir şey olamaz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu milletin ayağa kalkmasından, küllerinden yeniden doğmasından hep korktular. İşte görüyorsunuz, hepiniz şahitsiniz. Bakın biz millete hizmet yolunda aşk ile çalışırken, yine bugünlerde CHP zihniyeti hortladı, 'ülke yandı, bitti' diye ortalığı kasıp kavuruyorlar" dedi.

Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Kulu ilçesinde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Murat Ünver'den bilgi aldı.

Bakan Kurum, daha sonra Cihanbeyli ilçesine geçerek, Cihanbeyli Belediyesi Tapu Teslim Töreni ve Prestij Cadde Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Kurum, Cihanbeylililerin yaklaşık 35 yıldır yaşadıkları tapu sorununu kökten çözüme kavuşturmanın ve verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

İlçenin güzelliğine yakışır son derece estetik, tarihle bugünü harmanlayan, prestij caddenin ve sokak güzelleştirme projesinin tamamlandığını ifade eden Kurum, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin dört bir yanında, 81 şehri kalkındıracak çevre dostu projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirterek, "Hem medeniyetimizin izlerini taşıyan hem de dünyada 'Ben de varım' diyebilen şehirler kuruyoruz. Tıpkı geçmişte olduğu gibi Konya'mız hem yatırımlar hem de belediyecilik noktasında marka bir şehirdir, model bir şehirdir. Bugün model şehir Konya'mızda, 31 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı ilk günkü aşkla aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "Ülkemizin, Konya'mızın tarihine, kültürüne sırt çevirmedik"

AK Parti'yi kuran iradenin, Konya'nın 1000 yıllık kararlılığı olduğuna işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

"Konya'mız bu millete hizmet yolunda 20 yıldır mücadele eden, 'ak' hareketin kuruluşundan bugüne her zaman şaha kaldıran bir şehirdir. Biz birileri gibi ülkemizin, Konya'mızın tarihine, kültürüne sırt çevirmedik. 31 ilçemizin tamamının geleceğini hesap etmediğimiz tek bir günümüz, tek bir dakikamız bile olmadı. Çok konuşup yerinde sayanlardan olmadık. Bu uçsuz bucaksız bozkırda; taş üstüne taş koyanlardan olduk. Yıllar yılı öksüz, yetim bırakılmış, sesi duyulmamış bu halkın sesi olduk, istikbaline sahip çıkanlardan olduk. Konya'mızın büyümesinden, kalkınmasından, yatırımlarından, projelerinden hep ürktüler. Bu milletin ayağa kalkmasından, küllerinden yeniden doğmasından hep korktular. İşte görüyorsunuz, hepiniz şahitsiniz. Bakın biz millete hizmet yolunda aşk ile çalışırken, yine bugünlerde CHP zihniyeti hortladı, 'ülke yandı, bitti' diye ortalığı kasıp kavuruyorlar."

- "Hiçbir zaman vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz"

Kurum, bugün başlattıkları kalkınma devrimiyle ekonomiyi çok daha sağlam temeller üzerine inşa ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bakın geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mız, inşallah alnının teriyle çalışan işçi kardeşlerimize çok çok güzel bir maaş artışı yapılacağının müjdesini verdi. İşçi, emekçi kardeşlerimiz için şimdiden hayırlı olsun. Her zaman vatandaşımızın yanında olduk. Milletimizin tüm kesimlerinin hak, özgürlük, gelişme, yatırım taleplerini hayata geçirerek, hem sosyal barışı sağladık hem de ülkemizi büyüttük, güçlendirdik. Bunların; bu ülkenin ve milletin hayrına bir politika, proje, eser, hizmet üretme kaygıları da gayretleri de yok. Zaten, yalandan başka hiçbir sermayesi olmayanların da bu ülkeye katacağı hiçbir şey olamaz."

Bakan Kurum, konuşmasının ardından caddenin açılışını ve tapu dağıtımını gerçekleştirdi.

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