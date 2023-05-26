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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıldız futbolcularla Playstation oynadı!

26.05.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız futbolcularla Playstation turnuvasında karşı karşıya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum galip gelmeyi başardı. Kurum, turnuva sonunda yaptığı açıklamada “Gençlerimiz bizim için her şeyimiz, geleceğimiz, umudumuz. Onlar için bu mücadeleyi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıldız futbolcularla Playstation oynadı!

28 Mayıs ikinci tur seçimleri için çalışmalarına gün boyunca hız kesmeden devam eden Bakan Murat Kurum, Çekmeköy’de Playstation Turnuvası’na katıldı. Bakan Kurum, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde TRT Spikeri Serkan Yetkin’in sunuculuğunda Doğapark’ta futbolcularla birlikte playstation oynadı. Turnuva sırasında Bakan Kurum ile Galatasaray’ın ünlü futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ve Beşiktaşlı Cenk Tosun ile Eski Trabzonspor futbolcusu İbrahim Yattara karşılıklı maç yaptı. Karşılaşma 3-2’lik sonuçla Bakan Kurum’un olduğu takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bakan Kurum, turnuvanın sonunda başarı elde eden gençlere hediyeler verdi. Turnuvayı Beşiktaşlı Cenk Tosun ve Necip Uysal’da yakından izledi.

“HER ŞEY SİZLER İÇİN, SİZLERİ BİZ ÇOK SEVİYORUZ"

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Geleceğin ve umudun gençlerde olduğunun altını çizen Bakan Kurum, “Bugün sevgili gençler sizlerle bir arada olmak istedik. Sizlerle bir arada bugün akşama kadar burada playstationda turnuva yaptınız. Galip gelen kardeşimizi de burada tebrik edeceğiz. Her şey sizler için. Sizleri biz çok seviyoruz ve geleceğimiz, umudumuz sizlersiniz. Bütün mücadelemiz sizler için. Bugün burada sizlerle beraber olmak, sizlerin coşkusuna, mutluluğuna, burada hep birlikte gelerek şahit olmak bizim için de ayrı bir mutluluk vesilesi. Ben buraya gelen tüm kardeşlerimize öncelikle çok çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“GALİP BİZ GELDİK AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK”

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Bakan Kurum, turnuvada yer alan her bir futbolcuya teşekkür ettiklerini belirterek, “Yine burada gençlerimizi, çocuklarımızı yalnız bırakmayan Yattara’ya, Kerem Aktürkoğlu kardeşimize, yine Necip Uysal kardeşimize, Cenk Tosun artık kaptan Beşiktaş’ımızın. Bayram hocamıza, spikerimiz Serkan Yetkin kardeşimize, Serkan Balcı yine buradaydı, ona çok çok teşekkür ediyoruz. Galip biz geldik ama, yapacak bir şey yok. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz burada ev sahipliği yaptı bize. Burada çocuklarımız yemyeşil alanlarda oyun oynuyorlar. Burada aileleriyle birlikte hoş vakit geçiriyorlar. Ben Çekmeköy Belediye Başkanım’ıza da bizi misafir ettiği için, burada gençlerimize böyle güzide bir tesisi kazandırdığı için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sizleri çok seviyoruz. “ ifadelerine yer verdi.

“YİNE DE KAZANAN DOSTLUK OLDU, KARDEŞLİK OLDU”

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Bakan Kurum, turnuvanın kazananının dostluk, kardeşlik olduğuna dikkat çekerek, “Ben çok iyi oynayamam ama futbolcularımızdan daha iyi bir performans bekliyordum. Yine de kazanan dostluk oldu, kardeşlik oldu. Gençlerimiz bizim için her şeyimiz, geleceğimiz, umudumuz. Onlar için bu mücadeleyi yapacağız. Ne güzel onlarla burada olabilmek. Onların mutluluklarına şahit olabilmek. Serkan hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Hep sesini duyuyoruz, ama belki bazen kendisini göremiyoruz. O güzel sesiyle bize bugün eşlik etti. Ben tüm futbolcularımıza tekrar buradaki kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.” dedi.

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