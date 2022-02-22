YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Yılmaz'dan "gürültü" açıklaması:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Yılmaz'dan "gürültü" açıklaması:

22.02.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(BM Çevre Programı'nın 2022 raporundaki gürültü istatistikleri) Bu rapor güncel değil, Tokat'ımıza çevre yolu da yapılmadan önce yapılmış sonuçlar"

Tokat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın hazırladığı 2022 raporundaki istatistiklerde Tokat'ta 82 desibel olarak belirtilen ortalama gürültü değerinin güncel olmadığını belirtti.

Yılmaz, gazetecilere, BM Çevre Programı'nın raporundaki istatistiklerde Türkiye'den yer alan Tokat'ta, ortalama gürültünün 82 desibel olduğunun belirtildiğini söyledi.

Bunun bazı basın yayın organlarında yer almasıyla araştırma yaptıklarını belirten Yılmaz, "Raporda Türkiye'den sadece Tokat yer alıyor. Tokat'ın gürültülü bir şehir olduğu imajı verilmiş. Bakanlığımızdaki yetkili birimlerle görüştük. Bu haberin kaynağına ulaşmaya çalıştık." dedi.

Araştırmaları sonucunda 2005 yılında Atatürk Üniversitesinin kara yolları kenarında 65 noktada ölçüm yaptığını, bunu da 2009 yılında İngilizce olarak yayımladığını belirlediklerini anlatan Yılmaz, ancak BM'nin kendisinin yaptığı veya herhangi bir kuruma yaptırdığı ölçüm bulunmadığına dikkati çekti.

İngilizce literatür taraması yaparken Tokat'ın sadece burada çıkması nedeniyle sonuçların güncelmiş gibi yayınlandığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Seneler önceki veriyi güncelmiş gibi açıklamışlar, bu yanlış. Tabii ki BM'nin yayınladığı ne kadar etkili, nerede Tokat'ımıza zarar verir, Bakanlığımız ya da mülki idare nasıl girişimde bulunur. Onu bilemiyorum ama haber, bu rapor güncel değil, Tokat'ımıza çevre yolu da yapılmadan önce yapılmış sonuçlar. Zaten çevre yolunun yapılmasının en büyük nedenlerinden biri, ağır vasıta dediğimiz gürültü yapılacak iş makinelerinin ya da transit geçecek araçların şehirden uzaklaşması, gürültü yapmamasıdır."

Yılmaz, 2005 yılındaki araştırmada da ölçümlerin yüzde 23'ünün standart olarak değerlendirilen 65 desibelin altında çıktığının altını çizerek, "Ortalama taraması 82 desibel çıkmış. Tokat sakin, sessiz bir şehrimizdir. Kesinlikle vatandaşlarımız, Tokat'a gelmek isteyen turistler gürültülü şehir olarak düşünmesinler." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdıKovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdı
Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na "KDV indirimi" tepkisi: (1)Bakan Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na "KDV indirimi" tepkisi: (1)
Eski eşini bıçakla öldürüp cesedini dere yatağına atan sanığa müebbet hapisEski eşini bıçakla öldürüp cesedini dere yatağına atan sanığa müebbet hapis
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 22 Şubat Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:11
Öğle
12:52
İkindi
15:53
Akşam
18:23
Yatsı
19:42
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylarca kan kölesi oldu! Litrelerce kanı alındı

Aylarca kan kölesi oldu! Litrelerce kanı alındı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Ödem nedir, nasıl oluşur ve en hızlı nasıl atılır? İşte yanıtlar

Ödem nedir, nasıl oluşur ve en hızlı nasıl atılır? İşte yanıtlar

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.