Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da selin hasara yol açtığı üç ilçede incelemede bulundu

GİRESUN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki selden etkilenen Dereli, Güce ve Espiye ilçelerinde incelemelerini sürdürdü.

Bakan Kurum, Dereli'deki incelemelerin ardından Güce ilçesine geçerek ilçe merkezi ile bazı köyleri ziyaret etti.

Selden hasar gören evleri inceleyen Kurum, vatandaşlara yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Selden ağır hasar gören ve oturulamayacak durumda olan evlerin yıkılması talimatını veren Kurum, hak sahibi vatandaşları kira ve taşınma yardımı noktasında da bilgilendirdi.

Kurum, afetzedelere her türlü desteğin verileceğini, kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirtti.

Bakan Kurum, Espiye ilçesi Ericek köyünde de incelemede bulundu.

Öte yandan, Dereli ilçesinde yıkım kararı alınan binaların yıkım işlemlerine iş makineleri yardımıyla devam ediliyor.

