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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'deki deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

İZMİR HABERLERİ  | 01.11.2020 20:03 | Son Güncelleme

"An itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor" - "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor" - "(Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışması) Yan taraftaki görmüş olduğumuz binaların da hasar tespitlerini yaptık. Ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Oradaki herhangi bir hareket veya yıkılma riski enkazda arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın can güvenliği riski açısından çok önemli"

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminin ardından 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yapıldığını belirterek, "Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor." dedi.

Bakan Kurum, enkaz bölgesinde yaptığı incelemenin ardından İzmir'deki deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Depremin hemen ardından tüm bakanlıkların olay yerine intikal ettiğini ve İzmir Valiliği koordinasyonunda çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Kurum, "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor." diye konuştu.

Kurum, enkaz arama kurtarma faaliyetleri esnasında arama kurtarma faaliyeti yapanların da can güvenliğini göz önünde bulundurduklarını ifade ederek, Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına ilişkin, "Yan taraftaki görmüş olduğumuz binaların da hasar tespitlerini yaptık. Ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Oradaki herhangi bir hareket veya yıkılma riski enkazda arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın can güvenliği riski açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

- "62 canımızı yitirdik'

Lazer tarayıcılarla çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"62 canımız bu depremde hayatını kaybetti, 940 vatandaşımız da yaralı olarak depremden zarar gördüler. Yaralı vatandaşlarımızın tedavisi hızlı şekilde sürdürülmektedir. 902 artçı deprem meydana geldi ve bu artçı depremler 4 ve üzerinde şiddetinde. Depremler olmaya devam edecek, bu depremin tabiatı gereği. Hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum. Hasar tespit çalışmalarına süratli başladık, inşallah hızlı şekilde tamamlayacağız. 104 vatandaşımızı enkazdan yaralı bir şekilde, sağ salim kurtardık. Onların tedavileri de hamdolsun çok güzel şekilde sürdürülüyor. Şu an arama faaliyeti yaptığımız 17 binanın 9'unda çalışmalarımızı tamamladık, 6 lokasyonda 8 binada çalışmalarımız devam ediyor."

Kurum, arama kurtarma çalışmalarının Doğanlar Apartmanı, Yağcılar Apartmanı, Emrah Apartmanı'nın 2 bloğu, Yılmaz Erbek Apartmanı ve Barış Sitesi'ndeki 2 blokta sürdüğünü aktardı.

Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Kurum, "Amacımız öncelikli binaları 2-3 gün içinde ve bütününde 10 gün içinde hasar tespit çalışmalarını tamamlamak. Şu an 910 kişi sahada fiilen çalışmala yürütüyor. Sayımız bine yaklaştı. Her geçen gün artırıyoruz. Hasar tespitlerimiz de hızlı şekilde devam edecek." diye konuştu.

- Hasar tespit çalışmaları

Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"An itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor. Orta hasarlı 35 binamız 660 da bağımsız bölümümüz var.

Hızlı şekilde bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. Arama kurtarma, enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandığında eş zamanlı olarak inşaat çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bütün alanlarda zemin etüt çalışmaları, yeni yapılacak binaların projelendirme çalışmaları, yine rezerv alanda yapılacak projelere ilişkin çalışmalar süratli şekilde yapılıyor. İnşallah 1 ay sonra da burada inşaat çalışmalarına başlamış olacağız. Aile Bakanlığımız ve Kızılay tarafından her türlü yardımlar yine AFAD, Çevre Şehircilik Bakanlığımızca gerekli yardımlar Valiliğimize gönderildi ve vatandaşlarımıza bugün itibarıyla yardımlarımızı da ödemeye başladık. Kamu bankalarımızı hem İzmir merkezde hem Seferihisar'da açtık."

Kurum, 24 mahallenin muhtarıyla bir araya geldiğini ve afet koordinasyon çadırlarının kurulduğunu dile getirdi, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının muhtarlar vasıtasıyla Valilik koordinasyonuyla giderildiğini ifade etti.

(Sürecek)

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